Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı.

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Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi. Kadın, eşi M.A'nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı.

Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi. İHA

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