Kadın kılığına girip eşinin başına çekiçle vurdu

İstanbul'da 4 çocuk annesi Naciye Olgusay'ın (52) evine girerek kafasına çekiçle vuran saldırgan yakalandı. Olgusay’ın başına 13 çekiç darbesi vurduğu öğrenilen kadın kılığındaki şüphelinin aynı binada otaran V.E. olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Olay geçtiğimiz pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Naciye Olgusay'ın evine gelen bir kişi zili çaldı.

Dört çocuk annesi kadın kapıyı açınca, pardesülü ve yüzü tülbentle kapalı kadın kılığında biriyle karşılaştı. Korkuya kapılan kadın kapıyı kapatmak istedi. Ancak başaramadı. Daha sonra dışarıya çıkarak yardım istedi.

BAŞINA ÇEKİÇLE VURDU

Ancak bu sırada saldırgan 52 yaşındaki kadının başına çekiçle vurmaya başladı. Olsunsay'ın bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheli elindeki çekici bırakıp kaçtı. Başına 10'dan fazla çekiç darbesi alan kadın, yardımına koşan komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Naciye Olgusay'ın başına 10 dikiş atıldığı öğrenildi.

KADIN KILIĞINDAKİ ADAM KOMŞUSU ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Polisi çalışma başlattı. Çevrede çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü alındı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadın kılığında olay yerinden kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.

Bir binaya giren şüphelinin, pardösü ve başörtüsünü çıkararak binadan çıktığı anlaşıldı. Kadın kılığına bürünen adamın, Naciye Olgusay'ın komşusu V.E. olduğu anlaşıldı.

TAZMİNAT PARASINI ALMAK İÇİN SALDIRDI İDDİASI

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin, neden çekiçle saldırdığı da polis ekiplerince belirlendi. İddiaya göre, Naciye Olgusay'ın eşi bir süre önce çalıştığı iş yerinden çıkarıldı. Tazminat olarak da 40 bin lira para aldı.

Olgusay'ın komşusu olan V.E. paranın evde olduğunu biliyordu. Şüphelinin parayı almak için eve girmeye çalıştığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

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