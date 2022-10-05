Kadınlara tacizi engelleyenlere silahlı saldırıda 2 tutuklama

İstanbul Beyoğlu'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra yeniden geldikleri marketi kurşun yağmuruna tutan 2 şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Birden fazla kişiyle silahlı tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.

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Tarlabaşı Bulvarı’nda 3 Ekim günü saat 10.00 sıralarında 2 şüpheli kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etmeye başladı. Bir süre sonra şüpheliler kadınları tekmelemeye başladı. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı.

Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı.

Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken saldırı kameralara yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Birden fazla kişiyle silahlı tehdit” suçlarından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiler.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerin, kamera görüntülerinde yabancı uyruklu kadınları rahatsız eder nitelikteki hareketleri, şikayetçi ve mağdurların ifadeleri ve iftira atmalarını gerektirecek sebeplerinin olmaması gerekçesiyle tutuklanmaları talep edildi.

ALKOLLÜYMÜŞ, ÖFKELENMİŞ

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ahmet Polat, olay günü alkollü olduğunu esnafın kızlar yüzünden tepki gösterdiğini bilmediğini, haksız yere hakaret duyunca öfkelendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi.

Diğer şüpheli Abdulhamit Polat ise olay günü alkollü olduklarını, kadınların başkalarına cam şişe fırlattığını, kadınların kendisine de küfür ettiğini kendisinin de küfür etmesi sonrasında market sahiplerinin kendisine tepki gösterdiğini söyledi.

Market sahibinin tişörtünden çekip bıçak gösterdiğini kendilerini kovaladıklarını anlatan şüpheli Polat, kendisinin ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirtti.

Serbest bırakılmayı talep eden şüpheliler hakkında mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, görüntü izleme tutanakları, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu bu nedenle adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi. (DHA)

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