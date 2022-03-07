Kadınların ‘Vazgeçmiyoruz’ dedikleri hakları tramvaylarda duyuruldu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen ve kadınların haklarına dikkat çeken 'Vazgeçmiyoruz' kampanyası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tramvaylarında da yer aldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği Estram’a ait tramvayların tutamaçlarına kadınların haklarına dikkat çeken uyarı yazıları asıldı.

VAZGEÇMİYORUZ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kent Konseyi, Tepebaşı Sağlıklı Kentler, Odunpazarı Kent Konseyi, TMMOB ve Eskişehir Barosu paydaşlığında kurulan Eskişehir Kadın Dayanışması Platformu'nun başlatmış olduğu şehir genelindeki billboard, ekranlar ve sosyal medyada da yer alan ‘Vazgeçmiyoruz’ çalışmasına Büyükşehir Belediyesi tarafından tramvaylarda da yer verildi.

Tramvayların içine asılan yazılarda kadınların yaşama, özgürlük, eşitlik, nafaka, boşanma, eğitim, eşit işe eşit ücret, adalete erişim, sağlık ve şiddetsiz yaşam hakları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CEDAW, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan maddeler yer aldı.

VATANDAŞLAR DİKKATLE İNCELEDİ

Tramvaylarda yolculuk yapan vatandaşlar yazıları dikkatle inceleyerek, bilmeyenlere ya da bilmezlikten gelenlere kadınların haklarını duyurduğu için Eskişehir Kadın Dayanışması Platformu'na ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Asılan yazılarda şu yazılar yer aldı:

“Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz, Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, Eşitlikten vazgeçmiyoruz, Dayanışmamızdan vazgeçmiyoruz, Özgürlükten vazgeçmiyoruz, Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz, Boşanma hakkımızdan vazgeçmiyoruz, Eğitim hakkımızdan vazgeçmiyoruz, Eşit işe eşit ücret hakkımızdan vazgeçmiyoruz, Adalete erişim hakkımızdan vazgeçmiyoruz, Sağlık hakkımızdan vazgeçmiyoruz, Şiddetsiz bir yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz.”

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