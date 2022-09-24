Kaftancıoğlu’ndan gazi ailesine ziyaret

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazi Abdullah Gül ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaftancıoğlu, ''Bu memlekette her şeyi ayrıştırmaya başladılar. Gazilik ve şehitlikte ayrıştırma olmaz" dedi.

Fırat FISTIK

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kars’ta vatani görevini yaparken gazi olan Abdullah Gül’ü ve ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaftancıoğlu, ”Bu memlekette her şeyi ayrıştırmaya başladılar. Özellikle şehitlik ve gazilik gibi bir makamın bile ayrıştırılmaya çalışıldığı süreci yaşarken genel başkanımız ısrarla ve inatla söylüyor ki, çok haklı, ‘gazilik ve şehitlikte ayrıştırma olmaz’ diyor” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SAYGILARINI VE SELAMLARINI İLETİYORUM

Canan Kaftancıoğlu, bu ayrışmayı ilk fırsatta düzelteceklerini belirterek ”Sizlere özel olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun saygılarını selamlarını ileteyim” dedi.

AYRIMCI DÜŞÜNENLER VAR, BU AYRIMI KINIYORUM

Ziyarette konuşan Kore gazileri ise şehitler ve gaziler arasındaki ayrımın yapılmaması gerektiğini ve bu ayrımı kınadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Gazi değil şehit de olabilirdik. Dediğiniz gibi ayrımcı düşünenler de oluyor. Bu ayrımı kınıyorum açıkçası. 15 Temmuz gazisi ayrı, Kıbrıs gazisi ayrı, Kore gazisi ayrı.”

Ziyaretin sonunda Kaftancıoğlu, ilk fırsatta bu eşitliği sağlayacaklarını dile getirdi.

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