Abone Ol

Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50’de Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. (AA)

Balıkesir'de deprem İlginizi Çekebilir Balıkesir'de deprem

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster