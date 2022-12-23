Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 20.23'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Pazarcık ilçesindeki deprem saat 20.23’te meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, 3.9 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 7.8 kilometre olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi de depremin 3.8 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER