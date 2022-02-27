Abone Ol

Kalın: Rus saldırıları derhal durdurulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kalın: Rus saldırıları derhal durdurulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’daki hesabından, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.

Kalın, “Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşı... Moskova'nın planı sızdı: 50 bin askeri gözden çıkardılar İlginizi Çekebilir Ukrayna-Rusya savaşı... Moskova'nın planı sızdı: 50 bin askeri gözden çıkardılar Rusya-Ukrayna savaşı: Çeçen güçler bölgede, Kadirov'un sağ kolu öldürüldü İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı: Çeçen güçler bölgede, Kadirov'un sağ kolu öldürüldü Türkiye'den Boğazların Rusya'ya kapatılması ile ilgili net açıklama İlginizi Çekebilir Türkiye'den Boğazların Rusya'ya kapatılması ile ilgili net açıklama

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
darbe Moskova Perşembe Putin Rusya Türkiye Twitter Ukrayna