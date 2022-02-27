Kalın: Rus saldırıları derhal durdurulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’daki hesabından, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.

Kalın, “Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz. Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz” dedi.

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