Kamu görevlilerinin AKP broşürü dağıttığı iddiaları Meclis gündeminde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında hizmet veren kamu görevlilerine, evlere broşürler dağıtılarak AKP propagandasın yaptırıldığı yönündeki iddiaları soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında hizmet veren kamu görevlilerine, evlere broşürler dağıtılarak AKP propagandasın yaptırıldığı iddiasında bulundu.

Gürer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP icraatlarına yer verdiği mektubu ve çeşitli broşürlerin, ASDEP Personeline dağıttırıldığı şeklindeki iddialara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından yanıt verilmesini istedi.

BAKAN YANIK'A SORU ÖNERGESİ

Gürer, soru önergesinde şu iddialara yer verdi:

“Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışanların Ulusal Hane Ziyareti diye proje kapsamında AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve iktidar icraatlar adına siyasi faaliyete yönelik bildiriler dağıtmak üzere eğitim verilerek hazırlık yapıldığı, siyasi partilerin yapması gerekenlerin memurlar eliyle yapılması için çalışmalar sağlandığı iddiaları vardır. Bakanlığın böyle bir çalışması var mıdır?”

“İŞİNİZ BU MU?”

Gürer, konuyla ilgili açıklamasında devlet eliyle kapı kapı seçim propagandasının yapıldığını belirtti. Gürer, “ASDEP personelinin görevi AKP çalışmalarını anlatmak için mektubu kapı kapı dağıtmak mıdır, işiniz bu mu?” diye sordu.

ASDEP personeli tarafından evlere dağıtılan mektupta Cumhurbaşkanı İmzasıyla resmen AKP propagandasının yapıldığını kaydeden Gürer, şunları söyledi:

“Mektubun girişinde Cumhurbaşkanı '21 yıldır hizmet ve memleket aşkı için çalışıyoruz' ifadesine yer verilmekte, ayrıca ‘…2002'den bu yana sizlerin isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini dinledik…' sözleri yer almaktadır. Cumhurbaşkanı sıfatı mektupta yer almasına karşın Cumhurbaşkanı sistemi 2018 yılında başladı.

Cumhurbaşkanı olarak hizmetlerini anlatsa son dört yılı anlatılması gerekir, ancak mektupta 2002 yılından bugüne yapılan hizmetler ifadesi ile AKP iktidarlarının yaptıklarına işaret edilmektedir.

Bu durumda AKP Genel Başkanı sıfatı ile mektubun yazıldığını göstermektedir. Burada Cumhurbaşkanı mektubunda seçildiği süreci değil AKP iktidar olduğu süreci içeren ifadeler kullanarak AKP propagandasını yapmaktadır, kamu görevlilerine de bu propaganda içeren mektup ve diğer materyaller kapı kapı dağıttırılmaktadır, devlet eli ile parti propagandası olarak köy, kasabalar da çalışmalar başlamış ve sürdürülmektedir.”

“SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ HER İHTİYAÇ SAHİBİ YANINDA OLMAKTIR”

Ömer Fethi Gürer köy ve kasabalarda devlet memuru eli ile dağıtılan mektubun seçime yönelik bir çaba olduğunu belirterek “Devletin fakir fukaraya sağlaması gereken yardımlar dahi siyasi bir amaç için kullanıldığı görülmektedir. Mutlaka ihtiyaç sahibi olana yardım sağlanmalıdır. Yoksulluğu bertaraf etmek yerine mektup ile seçim propagandasını yapmak devlet anlayışı ile örtüşmez. Devlet tüm yoksullara destek vermek zorundadır” diye konuştu.

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