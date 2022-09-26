Kamyon kasasında Bodrum’a gelen 80 göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesine kamyon kasasında getirilen 80 göçmen güvenlik güçlerinin operasyonu sonrası yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinden İtalya'ya gitmek üzere kamyon kasasında getirilen göçmenler Çiftlik Köyü'ndeki Dangır Koyu'na götürüldü.
Kamyonu gören yöredeki vatandaşlar şüphelenerek güvenlik güçlerine haber verdi. Kamyondan inen bazı göçmenler tekneye yönelirken bazı göçmenlerde ormanlık alanda saklandı. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda sabah saatlerinde koydan ve yanındaki ormanlık alandan 80 Irak ve İran uyruklu göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Göçmenleri İtalya'ya götüreceği iddia edilen tekne ve organizatörlerin yakalanması için soruşturma başlatıldı. Göçmenlerin Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.