Kani Torun’un kızının cenazesi toprağa verildi
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un kanser hastalığı yüzünden hayatını kaybeden kızı kızı Hatice Torun toprağa verildi.
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'’un kanser tedavisi gördüğü Londra’daki hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki kızı Hatice Torun için Üsküdar Marmara İlahiyat Vakfı Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine baba Kani Torun, anne Perihan Torun, yakınları ve akrabaları ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Cenaze namazının ardından Hatice Torun, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. (AA)