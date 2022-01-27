Kar bitiyor, soğuklar bitmiyor… Hava durumu uyarıları sürüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar yağışı adım adım etkisini kaybedecek olsa bile soğuk hava kendisini göstermeye devam edecek. İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıkları 10 derecenin altında seyretmeyi sürdürecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilerleyen günler için hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları önemli derecede artış yaşamazken kar yurtta adım adım etkisini kaybedecek. Hafta sonu yurdun birçok noktasında etkisizleşen kar yağışı, yurdun iç ve yüksek kesimlerinde yeni haftada yeniden kendini gösterecek.

YAĞIŞLAR YER YER ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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