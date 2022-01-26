Kar bugün de etkisini gösterecek! Hava durumu için uyarılar geldi…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurtta etkili olan kar yağışı bugün de sürecek. İstanbul ve çevresinde aralıklarla devam edecek kar yağışı, Doğu Anadolu'da kuvvetlenecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’yi etkisi altına alan karlı günler devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün ve yarın yurttaki etkisini sürdürecek olan karlı hava, cuma gününden itibaren ülkeyi terk edecek. Batı kesimlerde hafta başına göre etkisini azaltmış olan karlı hava dalgası Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde kuvvetini artırdı. Aşırı düşük sıcaklıklar tüm yurtta don ve buzlanmaya neden oluyor.

METEOROLOJİ UYARDI: KUVVETLİ YAĞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Yalova, Sakarya'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Anamur, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa’nın kuzey ve batısı ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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