Karamollaoğlu: 2022, değişim yılı olmalıdır

Yeni yıl mesajı paylaşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Türkiye’nin, 2022’nin başlangıcı ile birlikte yeni umutlara ve yeni başlangıçlara ihtiyacı var. Türkiye’nin umuda, güvene, huzura ve neşeye ihtiyacı var. 2022, değişim yılı olmalıdır!” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yeni yıl mesajı paylaştı.

“Yeni yıl demek, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar demek” vurgusunda bulunan Karamollaoğlu, “Türkiye'nin, 2022'nin başlangıcı ile birlikte yeni umutlara ve yeni başlangıçlara ihtiyacı var. Türkiye'nin umuda, güvene, huzura ve neşeye ihtiyacı var. 2022, değişim yılı olmalıdır!” mesajını verdi.

“GEÇİM SIKINTILI 2021 YILINI GERİDE BIRAKIYORUZ”

Saadet Partisi'nin paylaştığı görselde ise, “Adaletsizliğin, yolsuzluğun, yoksulluğun, kutuplaştırmanın, işsizliğin, israfın iktidarını geride bırakacak; adaletin, ahlakın, liyakatin, üretimin, istihdamın, paylaşımın, birlikteliğin iktidarını hep birlikte kuracağız! Geçim sıkıntılı 2021 yılını geride bırakıyoruz” denildi.

“ÜLKEMİZDE BİTMESİ GEREKENLER…”

Saadet Partisi’nin görselinde “2021 yılı ile birlikte ülkemizde bitmesi gerekenler” başlığı altında şu maddeler sıralandı:

* Yalan Siyaseti

*Talan Ziyafeti

*Faiz Bağımlısı Düzen

*Tüketime Dayalı Ekonomik Sistem

*İşsiz Vatandaş

*Doyumsuz Yandaş Çelişkisi

*Kutuplaştıran Siyaset

*Gerginleştiren Riyaset

*Umut Bitiren Söylemler

*Zulüm Üreten Eylemler

*Enflasyon Mağduriyeti

*TL’nin Döviz/Faiz Mağlubiyeti

*Dinmeyen Zam Yağmuru

*Bütçe Açığı Kamburu