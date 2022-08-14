Karamollaoğlu, AKP’yi işaret etti: Bunların metal yorgunluğu var

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Bursa'da 'Milli Görüş Buluşması'na katıldı. Karamollaoğlu, "Seçimler uzak değil. On aydan daha az bir vakit kaldı. Şimdiki arkadaşlar artık sorunlara çözüm bulamıyorlar. Bunların metal yorgunluğu var. İnşallah bu seçim milat olacaktır ve ülkemiz yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.

Halil ATAŞ

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen geleneksel ‘Milli Görüş Buluşması’ kapsamında Bursalı milli görüşlülerle Kestel mesire alanında bir araya geldi.

“SEÇİMLER UZAK DEĞİL”

Bursa Kestel mesire alanında, çok sayıda milli görüşlünün katıldığı piknik buluşmasında konuşan Karamollaoğlu, “Zor günlerden geçiyoruz. Hepinizin bir takım zorluklarla karşı karşıya olduğunuzu biliyoruz. Ama seçimler uzak değil. On aydan daha az bir vakit kaldı. Bu sizlerin, milletimizin arayışının ne olduğu, yönelişinin nereye olacağını biz gösterecek bir seçim olacak” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN METAL YORGUNLUĞU VAR”

Mevcut hükümet AKP'nin şu anki durumu ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı;

“Şimdiki arkadaşlar artık sorunlara çözül bulamıyorlar. Bunların metal yorgunluğu var. Metal yorgunluk demek bir daha iş görememek demek. O yüzden artık bunların dinlenmesi gerek.”

“BİZİM KİTABIMIZDA YOLSUZLUK YAZMAZ”

“Bizim kitabımızda yolsuzluk ve israf yazmaz. Ama maalesef Cumhurbaşkanımız itibarda israf olmaz diyor. Yani itibar görmek için her türlü harcamayı yaparsanız. Caka satarsanız, bir yere giderken ihtişamla giderseniz. Böyle mantık olur mu ? Hangi ülkede yaşıyoruz? Bunlar görünmüyor diye biz bilmiyor muyuz zannediyorsunuz. Biz biliyoruz.”

“HAMDOLSUN BİZİM KADROLARIMIZ VAR”

“Belki caka satarak etrafta dolaşmıyorlar ama bu işin erbabı olan kardeşlerimiz var hamdolsun. Genç kardeşlerimiz var, tecrübeli kardeşlerimiz var. İnşallah bu seçim milat olacaktır ve ülkemiz yeniden ayağa kalkacaktır.”

“MİLLETİMİZ BİR ARAYIŞ İÇERİSİNDE”

Konuşmanın sonunda milli görüşlülerden beklentisini dile getiren Karamollaoğlu, şunları söyledi :

“Milletimiz bir arayış içinde. Burada sizin üzerinize büyük bir görev düşüyor. Kapı kapı dolaşıp kardeşlerinize; anlayacakları bir lisan anlayacakları bir üslupla bunun ancak Saadet Partililer tarafından gerçekleştirilebileceğini anlatmaktır, kabullendirmektir.”

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