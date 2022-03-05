Karamollaoğlu: Bir kez daha altını çiziyorum; AK Parti sebeptir

Akaryakıt zamları nedeniyle iktidara tepki gösteren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Bir kez daha altını çiziyorum; Ak Parti sebeptir; 3 günde 3 kez zam, kuruş kuruş değil, lira lira zamlar, 18, 19, 20… diye giden fiyatlar…Sebep olanlar değişmedikçe, sonuçlar da değişmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, akaryakıt fiyatlarında peş peşe yapılan zamlara tepki gösterdi.

İktidarın, akaryakıt fiyatlarındaki artış için dünya genelindeki krizi bahane ettiğini vurgulayan Karamollaoğlu, “‘Dünya genelinde bir kriz var, sıcak çatışmalar var, şundan dolayı, bundan dolayı…’ Ne de olsa bahane çok! Peki, akaryakıt fiyatlarındaki artışta döviz kurunun, yanlış ekonomi politikalarının ve bu politikaları inatla ve ısrarla uygulayanların hiç mi kabahati yok?” ifadelerini paylaştı.

“SONUÇLAR DEĞİŞMEYECEK”

Karamollaoğlu, “Bir kez daha altını çiziyorum; Ak Parti sebeptir; 3 günde 3 kez zam, kuruş kuruş değil, lira lira zamlar, 18, 19, 20… diye giden fiyatlar…Sebep olanlar değişmedikçe, sonuçlar da değişmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

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