Karamollaoğlu: İktidarın ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden iktidarı eleştirdi. 20 yılın en yüksek enflasyonunun görüldüğünü belirten Karamollaoğlu, "İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur" dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyon oranını yüzde 36,08 olarak açıklarken Türkiye 2003 yılından itibaren en yüksek yıllık enflasyonuna ulaştı. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 ile tarihi seviyeye ulaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla TÜİK’in açıkladığı rakamlar üzerinden iktidarı sert şekilde eleştirdi.

“İKTİDARIN EKONOMİ DENEYİ ÜLKEMİZİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR”

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor. TÜİK’in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi; 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük.

*İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor. Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur.”

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