Karamollaoğlu: Kalp kırmayalım dedikçe bazıları her gün vites yükseltiyor, artık yeter!

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Aralık Ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan toplantısına video konferansla katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu “‘Erbakan iyi ama çevresi kötü’ diyenlerin asıl hedefinin Erbakan Hoca olduğunu gördük. Usül, usül diyenler her türlü usulü çiğnemeye başladılar. Kalp kırmayalım dedikçe bazıları her gün vites yükseltiyor, artık yeter. Hiç kimsenin fedakar teşkilat mensuplarımızın umutlarını aşındırmasına artık tahammül yok" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

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Saadet Partisi’nin ‘Adil Devlet Adil Paylaşım Seninle Olur’ sloganıyla başlattığı yeni kampanyanın da tanıtıldığı genişletilmiş il divan toplantısına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kaya ve Yusuf Sunar, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Saadet Partisi İstanbul İlçe Başkanları, Milko kuruluşları il başkanlarının yanı sıra binlerce teşkilat mensubu katıldı.

“ARTIK YETER”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı il divan toplantısında, “Milli Görüş tarihinde ‘parti değerlerinden uzaklaşıyor' diyenler, gittikleri ve kurdukları partilerde ne hale geldiler görüyoruz. ‘Erbakan iyi ama çevresi kötü' diyenlerin asıl hedefinin Erbakan Hoca olduğunu gördük. Usül, usül diyenler her türlü usulü çiğnemeye başladılar. Kalp kırmayalım dedikçe bazıları her gün vites yükseltiyor, artık yeter. Hiç kimsenin fedakar teşkilat mensuplarımızın umutlarını aşındırmasına artık tahammül yok. Meydanı boş bulanlar, bu dönemde ağzın geleni yazıp, çizmeye, anlatmaya başladı. Bu durum artık Saadet Partisi’ne ihtiyaç olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“İNSANIMIZ BİR UMUT VE ÇIKIŞ KAPISI ARIYOR”

Saadet Partisi'nin üstlendiği sorumlulukları hatırlatan Temel Karamollaoğlu, “Ülkemiz ve insanımız bir umut ve çıkış kapısı arıyor. Bunu en iyi bizler biliyoruzki umut Saadet Partimizdir. Çünkü Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi’dir. Bizim anlayışımız ‘adalet' ile kâim olur. Bizim anlayışımızda devlet, vatandaşlar arasında sınıf ayrımı yapmaz. Bugün adil bir paylaşımdan nasıl söz edebiliriz? Zengin-fakir, güçlü-güçsüz, kadın-erkek arasında adil bir paylaşımın ve dengenin olmadığını görüyoruz. 1 kişinin 9, 9 kişinin bir pul aldığı bu düzene son vereceğiz. İnsanımız en temel ihtiyacını karşılayamıyorsa, bir anne her akşam ne pişireceğini düşünüyorsa ülkemizdeki hayat şartları adil, İslami ve Hakk'a dayalı değildir. Saadet Partisi olarak insan onuruna saygısı olmayan bu düzeni değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“ADİL DÜZEN İSTİYORUZ”

Programda Saadet Partisi’nin yaptığı kamuoyu yoklamasının istatistik sonuçları paylaşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, “Gençlerin, evden çıkacak parası yok, babasından para isteyecek yüzü yok. İşsizlik sorunu tek başına bir sorun değil. Dış politika, sağlık sistemi fecaat durumda. Bugün birçok poliklinikten randevu almak imkansız. Adalet konusunda da sorun var. Devlet adil olmaktan uzaklaştı. Biz hakkı üstün tutan, adil düzen istiyoruz. Biz Türkiye'nin sorunlarını adaletle ve cesaretle çözeceğiz. Saadet Partisi geçmişi temiz, geleceği temiz bir siyasi partiyiz” diye konuştu.

“KANDIRMAYACAĞIZ, KANMAYACAĞIZ”

Yusuf Sunar, nimet ve külfet bölüşümünün adil olmadığını belirterek, “İmkanım olsa bu ülkeden göçerim diyenlerin oranı yüzde 46. İnsanca yaşanacak bir ortam olmadığı için vatandaşımız Türkiye'den gitmek istiyor. Türkiye’de eşitlik, özgürlük, hukuk, refah seviyesi geriledi. Vatandaşımıza sorduk ve yüzde 83 oranında toplumsak ahlak geriledi. O yüzden ‘Önce Ahlak ve Maneviyat diyoruz. Biz kaynakları adil şekilde dağıtacağız, hak eden hakkını alacak. Biz kanmayacağız kandırılmayacağız” açıklamalarında bulundu.

VATANDAŞLARIMIZLA DAHA İYİ ÇALIŞMALAR YAPMAMIZ GEREKİYOR

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ise yaptığı konusmada vatandaşın dinlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımızın bir kısmı şimdiye kadar Türkiye’de bir takım problem olduğunu kabul etmiyordu. Ancak artık vatandaşlarımız daha biz sormadan, söylemeden bize sorunlarını sıralıyor. Bu yüzden artık vatandaşla daha iyi çalışma yapmamız gerek. Yeni sloganımız olan ‘Adil Devlet Adil Paylaşım Seninle Olur’ diyoruz vatandaşımıza. Her teşkilat mensubumuzun bu doğrultuda hareket etmesi gerek. Hepimizin bu yeni çalışmamız kapsamında vatandaşlara daha fazla ulaşması gerekiyor” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZDA GÜZEL NETİCELER ALIYORUZ”

Ömer Faruk Yazıcı, “Saadet İstanbul, ilk seçimde filiz verecek, meyve verecek çalışmalar yürütmenin ufkuyla hareket ediyor. ‘Her Mahalle Bir İstanbul' diyerek sokak sokak büyüyen bir çalışmayla büyük başarılar elde ediyor. Bu güzel neticeleri aldıkça seviniyoruz, motive oluyoruz ve daha iyisi için yeniden kolları sıvıyoruz! Ve elde ettiğimiz bu başarılar karşısında şaşırmıyoruz. Çünkü biz insanımızla bir araya geldiğimizde sorunlarıyla baş başa bırakılan herkes ‘işte çözüm geldi’ diyor. Saadet Partisi çözüm demektir” dedi.

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