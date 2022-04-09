Karamollaoğlu ve İmamoğlu iftarda buluştu

Saadet Partisi’nin ‘Geleneksel İstanbul İftarı’, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. “Adalet, insana göre değişmez” diyen Karamollaoğlu, “Adalet, saraylarda gerçekleşmez. Adalet, kendisinin aleyhine tecelli ettiği zaman, tereddütsüz o hükmü kabul ederse, işte orada adalet var demektir" dedi. İmamoğlu ise, "Türkiye bugün, iftar sofralarını bile tesiri altına almış bir kibir ve israf düzeninden arınma mücadelesi veriyor" diye konuştu.

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği “Geleneksel İstanbul İftarı”, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar etkinliğinde konuşan Karamollaoğlu, Katılımcıların Ramazan aylarını tebrik etti. “Bizler, Milli Görüşçüler olarak, sadece kendi teşkilatımızın, kendi müttefiklerimizin, bizim gibi inanan, düşünen insanların değil; bütün insanlığın saadeti için çalışan bir anlayışa sahibiz” diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

KARAMOLLAOĞLU: BÜTÜN İNSANLIĞIN SAADETİNİ ARZU EDERİZ

*Biz; bütün insanlığın, eksiksiz, bizim gibi inanan, inanmayan saadetini arzu ederiz. Bunun da temelinde fikir, düşünce, inanç özgürlüğü, hürriyeti yatar. İnsanlar, düşündükleri ve inandıkları gibi yaşayabilirlerse mesut ve bahtiyar olurlar.

*Bu, bizim kendi inancımızın bize bir emridir aynı zamanda. Bizim inancımızdaki bu fark, hiçbir dini inançta, başka bir inançta yoktur. Cenab-ı Hak, bizzat kendisi Kur’an-ı Kerim’inde, ‘Dinde zorlama yoktur' buyuruyor. Dinde zorlama yok.

*Zorlarsanız birileriniz sizin gibi düşünmeye, sizin gibi meselelere de yaklaşmaya, sadece münafıklık doğar. Bundan dolayı da bu bizim vazgeçemeyeceğimiz şiarımız. ‘Peki, bu husus neyle teminat altına alınır' derseniz; işte o zaman adalet mefhumu gelir.

“BATI KENDİNE DEMOKRAT, DIŞARIYA DİKTATÖR”

“Adalet, insana göre değişmez” diyen Karamollaoğlu şöyle devam etti;

*Şahıslara göre değişmez. İnançlara göre değişmez. Bir yerde ihtilaf varsa, o meseleye mutlaka bir taraf bir anlayışla yaklaşmak gerekir. Adalet, saraylarda gerçekleşmez. Adalet, müesseselerle de gerçekleşmez.

*Adalet, kanun yapmakla da gerçekleşmez. Adaletin gerçekleşmesi için, yönetimde bulunanların farklı bir zihniyette olması icap eder. Adalet, kendisinin aleyhine tecelli ettiği zaman, tereddütsüz o hükmü kabul ederse, işte orada adalet var demektir. Yoksa adaletten sadece, istismar maksadıyla bahsetmiş olursunuz.

*‘Adalet, mülkün temelidir' durduk yere söylenmiş bir söz değil. Bu bizim inancımızın da temelidir.

Müslümanların, gittikleri hiçbir yerde insanları zorla Müslüman olmaları için ikna etmeye çalışmadıklarını ifade eden Karamollaoğlu, batı ülkelerinin kendi içlerinde demokrat olduklarını, dışarıda ise despotları ve diktatörleri desteklerini kaydetti.

Bu durumun çifte standart olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, “Bu bizim inancımızda hiçbir zaman yer bulamayan bir husustur.”

İMAMOĞLU: İFTAR SOFRALARININ AYRIŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞI GÜNLER YAŞIYORUZ

Karamollaoğlu'ndan önce konuşan İmamoğlu da Ramazan ayını, “toplumsal hayatın birliği ve dirliği için bir can suyu” olarak niteledi.

“Ramazan bizi, ‘Başkalarının farkına var, herkesin halinden, dilinden anla ve herkesi kendinle bir tut' diye ikaz eder” diyen İmamoğlu, şunları söyledi;

*Ama insan, tüm bu güzel, bu kıymetli mesajları anlamazdan gelip, kulağının üstüne yatmakta da mahirdir. Hele de elinde güç varsa, iktidar varsa. Maalesef, iftar sofralarının bile ‘senin – benim', ‘bizimkilerin – ötekilerin' diye ayrıştırılmaya çalışıldığı günler yaşıyoruz.

*İnançlar üzerinden, tamamen mesnetsiz, yapay düşmanlıklar üretmeye çalışanları, bu yolla kendilerine sonsuz bir ikbal yaratma hevesine kapılanları görüyoruz. Tabii ki bunlar boş heveslerdir, ham hayallerdir.

*İftar sofraları, dini, inancı ne olursa olsun, herkesi ortak bir duyguda buluşturan bir gönül zenginliğin ifadesidir.

“MUTLU VE ADALETLİ ÜLKE OLACAĞIZ”

Türkiye'nin iftar sofralarını tesiri altına almış bir kibir ve israf düzeninden arınma mücadelesi verdiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*Hiç şüphe yok ki bu mücadele kısa zamanda sonuca ulaşacak. Kardeşlikle, yardımlaşmayla kurulan sofralardan yükselen güçle, mutlu ve adaletli bir ülke olacağız. İsraftan ve ifrattan uzaklaştıkça, kendimize ve birbirimize yakınlaşırız.

*Birbirimizi daha çok anlar, daha fazla hissederiz. Tıpkı bugün burada olduğu gibi. Bu anlamlı iftar sofrasıyla bize bu güzel hisleri yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye güzel günlere, kibirden, israftan ve ifrattan arınmış liderlerin öncülüğünde ulaşacak.

*O liderlerin en kıdemlisi olan, Sayın Temel Karamollaoğlu'nu ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Ayı'nın ruhumuzu sevgi, sabır, hoşgörü ve itidalle doldurmasını temenni ediyor ve hayırlı Ramazanlar diliyorum.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da konuşmasında tüm Müslüman aleminin Ramazan Ayı'nı tebrik etti.

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