Karamollaoğlu’ndan iktidara çağır: Gelin bu işi bu zirvede bırakın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek "Enflasyon, zamlar, cari açık, dış borçlar ve faiz ödemeleri bugünkü iktidarın sayesinde 20 yılın zirvesinde. Onun için iktidara seslenme ihtiyacı duyuyoruz. Gelin bu işi bu zirvede bırakın. Daha da feci manzaralarla ülkemizi karşılaştırmayın" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BİR TARAFTA LÜKS ŞATAFAT, GÖSTERİŞ DİĞER TARAFTA AÇLIK, YOKSULLUK VAR”

Ülkenin her yönden kutuplaşma ortamına girdiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Toplumsal kutuplaşmadan farklı olarak bir de ekonomik şartlar bakımından kutuplaşan bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

*Ülkemiz şu an iki kutba ayrılmış durumda. İki farklı toplum kesimi, iki farklı hayat sürdürenler var ülkemizde.

*Bir tarafta kamu kaynaklarından beslenen, birden fazla kurumdan maaş alan tuzu kurular, diğer tarafta ise yoksulluk sınırının 15 bin TL’yi geçtiği bir dönemde 4 bin küsur lira ile ev geçindirmeye, 650 liralık bursla günde bir öğün yemek yiyerek hayatta kalmaya çalışan, masraflarını karşılayamadığı için okulu bırakmak zorunda olanlar, gün be gün fiyatları artan temel tüketim maddelerine ulaşamayıp sofrasına tuz bile koyamayanlar var.

*Bir tarafta lüks şatafat, gösteriş ve israf, diğer tarafta yoksulluk, açlık, sızlanma ve feryat var.

“VATANDAŞIN KURSAĞINA GİREN EKMEK HER GEÇEN GÜN KÜÇÜLÜYOR”

Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

*Daha dün, sadece 6 ayda cari açığı kapatacaklarını vaat eden, türküler söyleyerek iktidara gelenler, Türk lirasını pula çeviren Erdoğan iktidarının yol açtığı ekonomik yıkım, sonunda insanımızın hayat kalitesini, yaşama sevincini her geçen gün törpülüyor.

*Enflasyonun üzerine benzin dökerek Türkiye’yi adeta bir yangın yerine çeviren iktidar ve ortakları, ülkemizin büyüdüğünü söyleseler de, vatandaşın kursağına giren ekmek her geçen gün küçülüyor maalesef.

*İnsanlar geçinebilmek için yemek öğünlerini azaltanların sayısı bir istatistiğe göre yüzde 50,3. Yani ülkenin hemen hemen yarısı yemek öğünlerini azaltmak mecburiyetini hissediyor.

*Dünyanın hiç bir yerinde 20 yıl boyunca iktidarda kalıp, krizin sorumlusu başkalarıymış gibi suçu rakiplerine atan ve ‘daha yeni başlıyoruz bu işi çözeceğiz’ diyen pişkin bir iktidar da yok.

“GELİN BU İŞİ BU ZİRVEDE BIRAKIN”

İktidarın ekonomik politikalarını da eleştiren Karamolloğlu, “Hayalde iyiler arasındaki ligde zirvede yer almak vaadi vardı. Gerçekte olumsuz istatistikler ve sıralamalar listesinde hep zirvede bulunduk. İyilerin değil, perişanların zirvesinde. Enflasyon 20 yılın zirvesinde şu anda. Zamlar yine 20 yılın zirvesinde. Cari açık maalesef o da 20 yılın zirvesinde. Dış borçlar ve faiz ödemeleri de bugünkü iktidarın sayesinde 20 yılın zirvesinde. Onun için iktidara seslenme ihtiyacı duyuyoruz. Gelin bu işi bu zirvede bırakın. Daha da feci manzaralarla ülkemizi karşılaştırmayın ” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ ÖZELLİKLERİNİ SIRALADI

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayından beklentilerini şu şekilde sıraladı:

*Bizim adayımız kucaklayıcı, birleştirici, hakkı ve adaleti üstün tutacak, hizmeti esas alacak, kapısını herkese açık tutacak, kesinlikle partizanlık yapmayacak, istişareye her daim önem verecek ve emanete ihanet etmeyecek bir aday olacaktır.

*Bizim adayımız; devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak, ihalelerde şeffaf, denetlemede titiz olacak, farklı fikir ve düşüncelere itibar edecek, çevrenin, tarihin, yeşilin talan edilmesine asla müsaade etmeyecek bir aday olacaktır.

KAŞIKÇI DAVASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesiyle ilgili sorusunu şu şekilde yanıtladı:

*Bir suç nerede işlenmişse, oradaki mahkemeler tarafından görülür. Deliller burada. Başlangıçtaki tavır aslında doğruydu.

*Ama maalesef politik yaklaşımlar ve çıkarlar adalette farklı tavırların sergilenmesine vesile oldu. Bunu bir zaruret olarak gördü ama yapacak hiç bir şey yok şu anda.

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