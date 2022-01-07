Karantinadaki Karamollaoğlu’ndan zam tepkisi: El insaf!

Coronaya yakalanması nedeniyle karantinada olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, yapılan akaryakıt zammına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, "Hükümet, ardı ardına akaryakıta getirdiği zamlarla büyükşehirlerdeki trafik sorununu çözecek gibi görünüyor(!) El insaf!” ifadelerini kullandı.

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4 Ocak günü corona virüse yakalanarak evinde karantina süreci geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, akaryakıt zammına ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.

Yapılan zamma tepki gösteren Karamollaoğlu, “Akaryakıta son bir yılda 46 kez zam geldi ve eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira geliyor. Hükümet, ardı ardına akaryakıta getirdiği zamlarla büyükşehirlerdeki trafik sorununu çözecek gibi görünüyor(!) El insaf!” ifadelerini kullandı.

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