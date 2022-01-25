Karayolları açıkladı! İşte yollarda son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

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Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası birçok yol ulaşıma kapanmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.

*TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.

*Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

*Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

ANTALYA-KONYA KARAYOLU TÜM ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki’inde kar yağışı ve şiddetli tipi sebebiyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

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