Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel coronaya yakalandı
Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve dinlenme sürecinde olduğunu belirten İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
“DURUMUM İYİ”
Sosyal medyadan duyuruyu yapan Yüksel, “Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Durumum iyi ve evde dinlenme sürecindeyim. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.