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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel coronaya yakalandı

Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve dinlenme sürecinde olduğunu belirten İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel coronaya yakalandı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

“DURUMUM İYİ”

Sosyal medyadan duyuruyu yapan Yüksel, “Rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Durumum iyi ve evde dinlenme sürecindeyim. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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