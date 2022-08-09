Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’a saldırı olayında 9 kişi gözaltına alındı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kartal Cemevi Başkanı ve Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı Selami Sarıtaş, 5 Ağustos akşamı saatlerinde Kartal Cemevi'ndeki Muharrem Ayı programından döndüğü sırada, Orhangazi Mahallesi'ndeki evinin önünde motosikletli, kasklı 2 kişi tarafından saldırıya uğradı saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Selami Sarıtaş’a saldırıyla ilgili bugün 9 kişi gözaltına alındı. Sarıtaş yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“HAKARET, KÜFÜR EDEREK YUMRUK ATTI”

– Motosikletli karşı yönden geldi. Süratim yavaştı. Motosikletli önüme kırdı. Ben de durmak zorunda kaldım. Bana bir şey soracaklar zannettim. 2 kişilerdi. Öndeki kasklı, arkadaki kapüşonlu ve maskeliydi.

– Arkadaki indi yanıma geldi. '15 numara neresi?' diye sordular. Ben de geride kaldığını söyledim. Camım yarıya kadar açıktı. Sonra bana hakaret, küfür ederek yumruk atmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştı.

– Açamadı kapıyı. Sonra bir arbede yaşandı. 3-4 dakika sürdü. Ben kendimi yan koltuğa atarak ayaklarımla kendimi savunmaya çalıştım. Bana sürekli yumruk atarak darbediyordu. Ben de yaralandım.

– Araç durunca bir süre daha kargaşa devam etti. Aracın kornasına sürekli basılı tuttum. O sırada motosikletten inmeyen kişinin yanına giderek motora binip gittiler. Matem günlerimizde bu tür olaylar hoş olmuyor. Bizim birliğimizi dirliğimizi zedelemeye çalışan sağduyuyla bu tür insanlara fırsat vermeyeceğiz.