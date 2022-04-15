Kaşıkçı dosyasının devrine Erdoğan’ın yazısıyla itiraz: Daha mürekkebi kurumadı

İstanbul'da konsolosluk binasında katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraz edildi. İtiraz dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılında Washington Post gazetesine, Kaşıkçı için yazdığı yazı örnek gösterildi. Dilekçede "Sayın Cumhurbaşkanımızın yazdıklarının daha mürekkebi kurumamışken bu dava Suudi Arabistan'a devredilemez" denildi.

Fırat FISTIK

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Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın 2 ekim 2018’de İstanbul’da öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devrine yönelik karara Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz itiraz etti.

Avukat Gökmen Başpınar'ın sunduğu dilekçede Suudi Arabistan'da yargılamanın bittiği ve karar verildiği hatırlatılırken Türkiye ile Suudi Arabistan arasında herhangi bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.

Dilekçeye göre iddianamede dahi Suudi Arabistan'da adil bir yargılamanın yapılmayacağına işaret edildi. Devir gerekçesi olarak öne çıkarılan ise sanıkların henüz yakalanamamış ve mahkemeye çıkarılamamış olması. Fakat dilekçede bunun da devir için tek başına gerekçe olamayacağı, davada birçok delilin dahi toplanamadığı vurgulandı.

BEKİR BOZDAĞ'A YANIT

Dilekçede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da yanıt verildi: “Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi Arabistan tarafından adli yardım taleplerine cevap verilmediğini belirtmiş olsa da yargılama süresi boyunca ilgili devletten sanıkların ifadelerinin alınması yönünde adli yardım talebinde bulunulmamıştır. Bu nedenle adli yardımlaşma yoluyla savunma alınması seçeneği değerlendirilmeden kovuşturmanın devrine karar verilmesi açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.”

“Artık mevzu bahis Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliğidir” denilen dilekçede yargılamanın devrinin ülkenin egemenlik haklarını zedelediğinin altı çizildi.

ERDOĞAN'IN YAZISI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Dilekçede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Washington Post'ta 30 Eylül 2019'da yazdığı yazıya atıf yapılarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 30.09.2019 tarihinde maktul Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı gazete olan Washington Post gazetesine yazdıklarının daha mürekkebi kurumamışken bu dava Suudi Arabistan'a devredilemez.” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan söz konusu yazıda şunları yazmıştı: “Suudi Arabistan’daki mahkeme süreci hakkında birçok soru işareti bulunduğu bir sır değil. Mahkemeyi çevreleyen neredeyse tam bir şeffaflık yokluğu, duruşmaların kapalı yapılması ve Kaşıkçı'nın katillerinin fiilen serbest oldukları iddiaları uluslararası toplumun beklentilerini karşılamıyor ve Suudi Arabistan'ın itibarını zedeliyor.”

FAHRETTİN ALTUN’UN ‘GÖSTERMELİK MAHKEME’ TWEETİ

Dilekçede atıf yapılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. “Altun'un yaptığı açıklamalar ortada dururken bu dava devredilemez” denilen dilekçede, Altun’un, Kaşıkçı cinayetinin ikinci yıldönümünde attığı tweet örnek gösterildi.

Altun, paylaşımında “Kaşıkçı'nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı. Onlara yataklık yapıldı. Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar” ifadelerini kullanıyor.

Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Türk yargısının bu olayı bütün boyutlarıyla aydınlatacak kapasitede olduğuna yönelik sözleri de yine hatırlatılırken devir işleminin hatalı olduğu ve kararın kaldırılması gerektiği belirtildi.

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