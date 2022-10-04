Katil ve hırsızlar affedilecek tweet atanlar hapsedilecek

Sosyal medya paylaşımları denetim altına alınacak. TCK’ya “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklenerek, 1-3 yıl arasında hapis öngörülüyor. Meclis’te bir de af hazırlığı var.

Emin ÖZGÖNÜL

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Sosyal medyada halkı yanılttığı öne sürülen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. Siyaset ‘kader mahkumu' adı altında yine binlerce hırsız ve katile de infaz düzenlemesi adı altında af çıkarmayı planlıyor.

Meclis Genel Kurulu'nun ilk gündemi büyük eleştiri alan ‘sosyal medya' düzenlemesi olacak. AKP-MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve 15 Haziran'da Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edilen teklif, Genel Kurul'da ele alınacak. 40 maddeden oluşan teklifi ile TCK'ya yeni bir madde ekleniyor. “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla kamu barışını bozma” gibi gerekçelerle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' şeklinde yeni bir suç tanımı getiriliyor. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Meclis Adalet Komisyonu'nda teklif görüşülürken Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi İhsan Baştürk de bu düzenlemeye karşı çıkmıştı.

YÜZYILLIK AF HAZIRLIĞI

Kamuoyunda ‘sansür yasası' olarak da bilinen teklifi yasalaştırmak isteyen Cumhur İttifakı, seçim öncesinde af hazırlığı da yapıyor. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle af çalışması geniş kapsamlı ve “Yüzyıllık Af” olarak nitelendiriliyor. Cezaevlerindeki mahkûm sayısının 320 bini bulması nedeniyle af çalışması yürütülürken, yeni çıkacak sosyal medya yasasıyla binlerce kişiye cezaevi yolu görünüyor.

Rahşan affını hatırlattı

Çıkarılacak infaz yasasıyla terör, uyuşturucu kaçakçılık, yolsuzluk gibi suçlar kapsam dışı bırakılacak. Ancak bu konuda geçmiş örneklerde yaşandığı gibi Anayasa Mahkemesi'nce kapsamın genişlemesi gündeme gelecek. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in isteğiyle 2000 yılında çıkarıldığı için kamuoyunda “Rahşan affı” olarak bilinen düzenlemede de önce kapsam dar tutulmuş, AYM kararıyla genel affa dönüşmüştü.