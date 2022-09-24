Kavuncu: Altılı masayla ilgili hiçbir kaygı, olumsuz bir süreç yok

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, altılı masayla ilgili yaptığı açıklamada, “Altılı masayla ilgili hiçbir kaygı, olumsuz bir süreç yok. Altılı masanın Cumhur İttifakı’ndan farkı konuşan tek bir kişinin olmaması. Bizim anlayışımız farklı görüşlerin söylendiği ve ortak akla ulaştığımız bir anlayış.” değerlendirmesinde bulundu.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlayan 2 Yaka İstanbul saha projesinin ilk çözüm paneli Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Panelde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale konuşmacı olarak yer aldı.

Vatandaşların, basın temsilcilerinin ve İYİ Parti yöneticilerinin katılım sağladığı panelde ekonomi ve kalkınma kapsamındaki çözüm haritası sunuldu.

39 ilçede görüşülen 3800'ün üzerinde vatandaşla görüşülen 2 Yaka İstanbul projelerine ilişkin ilk verilerin de sunulduğu programda öne çıkan sorun Ekonomi oldu.

“EKONOMİK SORUNLAR GELECEK KAYGISI VE BELİRSİZLİĞİ TETİKLİYOR”

Panel açılışını gerçekleştiren İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, şunları söyledi;

*Bu panelde iktidara geldiğimiz zaman vatandaşımızın bize aktardığı çözümleri aktarmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Anlat İstanbul projemizde vatandaşımızın dertlerini dinledik. Geçtiğimiz hafta başladığımız 2 Yaka İstanbul'da ise dinlemenin dışında çözümlerimizi de sunduğumuz çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

*Bugün ilkini gerçekleştireceğimiz bu panelde Prof. Dr. Bilge Yılmaz ve Prof. Dr. Ümit Özlale ile ülkemizin ekonomisine ilişkin atacağımız adımları sizlerle paylaşacağız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak 3800 vatandaşımızla buluştuk.

*Bu buluşmaların sonucunda en çok öne çıkan sorunların başında ekonomi geliyor. Vatandaşımızın en büyük sorunu ekonomi ve geçim sıkıntısı. Bunun dışında en yoğun sorunun Gelecek Kaygısı olduğunu gördük.

*Bu sorunun da ekonomi kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yalnızca Ekonomi değil; Sığınmacı Sorunu, Eğitim ve birçok farklı sorun da saha çalışmalarımızda dile getirildi. Bizim İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak iki önemli vazifemiz var.

*Vatandaşımızın dertlerini dinlemek ve partimizin bu dertlere ilişkin çözüm haritasını vatandaşımıza aktarmak. Bugün de bu sorunların çözümü adına partimizin politikalarını kamuoyuyla paylaşacağız.

“SABAH KAHVALTILARINI VE ÖĞLE YEMEKLERİNİ RÜZGAR GÜLÜ PROJESİYLE KARŞILAYACAĞIZ”

Panelde konuşan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale, şu ifadeleri kullandı;

*Öncelikle bu faydalı çalışma için İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bize büyük bir veri sağlayan bu proje, politikalarımızın gelişmesine önemli bir katkı sunuyor. Kalkınma politikalarımızın en başında Ulusal Ebeveynlik Programı yer alıyor. Bu program kapsamında bir çocuğu nasıl yetişeceği, nasıl bir ortamda eğitim göreceği, nasıl büyüyeceğini toplumumuza aktaracağız.

*Bu tohum yatırım gelecek nesillerimizin doğru eğitime, fırsat eşitliğine ulaşmasına olanak sağlayacak. Kalkınmanın temelini eğitim oluşturuyor ve bunu iyi kurgulamalıyız. 2 Yaka İstanbul verilerinde de bunun öne çıktığını görüyoruz.

*Bu kapsamda okul öncesi eğitim programlarımızla eğitim hayatı öncesinde her çocuğun ana okuluna ulaşmasını sağlayacağız. Bizim çocuklarımız maalesef obezite tehlikesiyle karşı karşıya. Genel başkanımızın da büyük önem verdiği Rüzgar Günü projemizle okullarda ücretsiz, sağlıklı ve düzenli sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerini çocuklarımıza sağlayacağız.

“GENÇLERİMİZİ NE İDÜĞÜ BELİRSİZ TARİKAT YURTLARINDAN KURTARACAĞIZ”

“Kalkınmanın en önemli noktasını gençlerimizi oluşturuyor.” diyen Özlale sözlerini şöyle sürdürdü:

*Kalkınabilen bir Türkiye oluşturmamızın temelinde ise en büyük gücü gençlerimizden alacağız. Bugün gençlerimizin ekonomik sıkıntılarının dışında bir de KYK borçları sorunu var. Biz bu noktada KYK borçlarının bir devlet borcu olduğunun farkındayız fakat gençlerimize farklı bir çözüm sunacağız.

*KYK borçları karşılığında gençlerimizi toplumsal sosyal sorumluluk projelerine davet edecek ve bu borçları toplum için verdikleri emek ve destekle ödemelerine imkan tanıyacağız. Böylelikle gençlerimize hem toplumsal bir bilinç kazandıracak hem de KYK borçlarından kurtulmalarını sağlayacağız.

*Geçtiğimiz hafta aldığımız bir veriye göre 100 bin genç KYK yurdu bulamadığı için üniversite kaydını tamamlamadı. Bugün baktığımızda gençlerimiz KYK yurtlarının şartları ve yetersizliğinden ötürü ne idüğü belirsiz tarikat yurtlarını tercih etmek zorunda kalıyor.

*İYİ Parti iktidarında gençlerimizi tarikat yurtlarından kurtaracak, devlet yurtlarında güvenle ve en iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlayacağız.

“GÜVENMEDİĞİMİZ TÜİK VERİLERİ BİLE KORKUNÇ PORTRE ÇİZİYOR”

2 Yaka İstanbul kapsamında vatandaşın en çok öne çıkardığı sorun olan Ekonomi hakkında görüşlerini aktaran İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı;

*2 Yaka İstanbul projesinde en çok öne çıkan sorunun Ekonomi olması maalesef şaşırmadığımız bir durum. Şu an vatandaşımızın ve bizlerin de hiç güvenmediği TÜİK verilerini dahi global verilerle karşılaştırdığımızda astronomik bir fark görüyoruz. Bu enflasyon verilerinin ışığında ekonomik bir düzenden zaten bahsedemeyiz.

*Vatandaşımızda bunu çok büyük bir geçim sıkıntısıyla karşılamak zorunda kalıyor. Şu an para politikası yönetimi, israf ve kötü ekonomi yönetimi sebebiyle bu tabloyla karşı karşıyayız. İYİ Parti iktidarında öncelikle Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve güvenirliği sağlanacak.

*Yol haritamızı kısa vadede de sunduğumuz 3'er aylık Dezenformasyon Politikası kamuoyu ile paylaşılacak. Liyakatın farkındayız ve bunu ekonominin de önemli bir noktasını oluşturan bankalarda da uygulayacağız. Bankalarda Stres Testi uygulayacak ve geliştirilmesini sağlayacağız.

*İstikrarlı para politikalarıyla, maliye politikasıyla ve enflasyonu körükleyen karşılıksız para basımlarını durduracağız. Önce devletin daha sonra vatandaşın sırtına bir yük olan Türkiye Varlık Fonu'nu ise kapatacağız.

“ALTILI MASAYLA İLGİLİ KAYGIMIZ YOK”

Altılı masayla ilgili gündem değerlendirmesinin de sorulduğu panelde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Dün gerekli açıklamayı Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener yaptı. Altılı masayla ilgili hiçbir kaygı, olumsuz bir süreç yok. Altılı masanın Cumhur İttifakı'ndan farkımız konuşan tek bir kişinin olmaması. Bizim anlayışımız farklı görüşlerin söylendiği ve ortak akla ulaştığımız bir anlayış.” açıklamasında bulundu.

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