‘Kayıp ceylan’ kavgası büyüdü: İspatlamazsanız şeref, namus yoksunusunuz

AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi’nde ceylanların kesilerek bürokrat ve misafirlere ikram edildiği iddiasını gündeme getiren CHP Milletvekili Mahmut Tanal’a, “Bu iddialarınızı açıklamazsanız namertsiniz. Bu iddialarınızı ispatlamazsanız şeref yoksunusunuz, namus yoksunusunuz” dedi. Tanal da Sayıştay raporlarındaki ceylan kesimlerine ilişkin belgeleri yayınlayıp, “Onur, şereften söz edecek en son kişisin Halil Özşavlı” şeklinde yanıt verdi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aslen Şanlıurfalı olmasına karşın CHP İstanbul Milletvekili seçilen Mahmut Tanal'a ‘Çakma Urfalı' ve ‘Sözde Milletvekili' yakıştırması yapan AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, TİGEM Ceylanpınar İşletmesi'ndeki ceylanların kesilerek bürokrat ve ziyaretçilere yedirildiği iddialarının iftira olduğunu savundu. Özşavlı, Ceylanpınar'daki video paylaşımında şunları söyledi:

“Burası bin dekarlık bir alan buraya tek bir traktör, tek bir bakıcı giriyor. Hayvanlar ürkek.200 metreden fazla yaklaşmak mümkün değil. Eleştirirken iftirada bulunmasın, yalan söylemesin. Eksiğimiz varsa söylesin düzeltelim. Fakat, iftira başka bir şey.

Geçen yıl yaptığı iftiralardan dolayı burada halkımızın huzurunu kaçırdı. Şimdi aynı şeyi yaparak, yine iftirada bulunarak buradaki personelimizin, buradaki idarecilerimizin de moral ve motivasyonunun düşmesine sebep oluyor.”

“İSPATLAMAZSANIZ NAMUS YOKSUNUSUNUZ”

Konuşmasının devamında eleştiri dozunu daha da artırarak hakarete dönüştüren AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı şöyle devam etti:

“Buradan ben kendisine sesleniyorum; Sayın Tanal eğer elinizde bilgi ve belge var ise, burada ceylanların kesilip bürokratlara yedirildiğine dair. Bu belgeleri açıklamazsanız ve bu iddialarınızı açıklamazsanız namertsiniz. Bu iddialarınızı ispatlamazsanız şeref yoksunusunuz, namus yoksunusunuz. Başka da diyecek bir şey bulamıyorum.”

SAYIŞTAY'IN RAPORUYLA CEVAP VERDİ

AKP Milletvekili Halil Özşavlı'nın zehir, zemberek bu mesajına sosyal medya hesabından cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Sen Şanlıurfalılar'a zulmeden kurumları, bürokratları savunan, seni milletvekili yapan hemşerilerime ihanet eden adamsın Halil Özşavlı. Bak Ceylanpınar İşletmesi'nin ceylan kesimi ispatlandı. Onur, şereften söz edecek en son kişisin Halil Özşavlı” dedi.

Paylaşımında Sayıştay denetim raporlarına göre Ceylanpınar TİGEM'de 2018 yılında 18, 2019'da 20, 2020'de ise 24 ceylanın kesildiğinin raporlaştırıldığını kaydeden Tanal, “Mecburi kesim muğlak bir ifadedir. Hani sebeplerden dolayı ceylanlar kesildi? Kesilen ceylanların eti ne oldu? Öldüğü belirtilen ceylanların ölüm sebebi de kayıtlara fotoğraflarıyla birlikte işlendi mi?” diye sordu.

KAVURMA SOFRASI FOTOĞRAFI İLE GÖNDERME

Tanal, bir başka paylaşımında ise, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir süre önce memleketi Viranşehir'e yaptığı gezi sırasında kurulan ve SÖZCÜ'nün manşetinde de yer alan kavurma sofrası fotoğrafına ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şanlıurfa'lı hemşerilerim üstünü çizdiği için Bakan Nebati'nin kavurma sofrası fotosunu paylaşırken ismini zikretmemiştik. ‘Kim bu diğer kavurmacı?' diye soranlar oldu. Üstü çizili şahıs, AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı. Hizmette yok, kavurmada bir numara.”

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