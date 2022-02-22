KAYSERMALL AVM’deki 34 mağaza satışa çıktı
Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Kayseri'deki KAYSERMALL AVM'deki 34 mağazayı satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Müzayede için salon katılımı, 24 Şubat 2022 tarihinde Gesi Fatih Mahallesi, Gün Sazak Caddesi, No: 65 İldem, Melikgazi adresindeki KAYSERMALL AVM’de yapılacak. İhaleye internet üzerinden katılım ise www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden gerçekleşecek. İnternet katılım başvuruları 23 Şubat 2022 saat 10.30 itibari ile sonlanacak.
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