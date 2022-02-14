Kayyum, AKP’li başkanın kardeşini imar müdürü olarak atadı

Siirt Belediyesi kayyumu, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ekinci’nin kardeşi Ahmet Ekinci'yi imar müdürlüğünün başına getirdi. DEVA Partisi Siirt İl Başkanı Umut Dayanan, yapılan atamayla ilgili, “Yapılan atama kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında farklı sebeplerle ve akraba kayırmacılığı ile yapılmış ise bunun hem hukuka aykırı olacağı hem de nepotizm içermesi sebebiyle kamu vicdanını rahatsız edeceği aşikardır” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Siirt Belediyesi’ne 15 Mayıs 2020’de kayyum olarak atanan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AKP Siirt il Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ekinci'nin kardeşi Ahmet Ekinci'yi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak atandı.

Yapılan atamaya DEVA Partisi Siirt İl Başkanı Umut Dayanan tepki gösterdi.

“NEPOTİZM İÇERMESİ SEBEBİYLE KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDECEĞİ AŞİKARDIR”

Kamu kurumlarında yapılan görevlendirmelerin temel amacının kamu yararı ve hizmet gerekleri olması gerektiğine vurgu yapan DEVA Partisi Siirt il başkanı Umut Dayanan, şunları söyledi;

*Bu husus tüm kamu kurumları yönünden kabul görülmesi ve uyulması gereken bir idare hukuku ilkesidir. Bu ilke tüm kamu kurumlarını bağladığı gibi Siirt Belediye Başkanlığını da bağlamaktadır.

*Bu minvalde söz etmiş olduğunuz atamada, Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğüne getirilen kamu görevlisi bakımından temel kıstas şu olmalıdır; atanan kişinin atandığı pozisyon ile ilgili yeterlilik durumu, ehliyet ve liyakat sahibi olup olmadığı, yöneticilik pozisyonu olması hasebiyle idarecilik noktasında mesleki tecrübeye sahip olup olmadığıdır.

*Bu saydığım kriterler noktasında yeterli olan bir kamu görevlisinin, Yöneticisi tarafından İmar Müdürlüğü pozisyonuna atanması noktasında kullanılan idari tasarruf kamu yararı ve hizmet gerekleri itibariyle hukuka uygun bir tasarruf olmuş olur.

*Ancak, atanan görevli sayılan hususlarda ayrı ayrı yetersiz ise ve yapılan atama kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında farklı sebeplerle ve akraba kayırmacılığı ile yapılmış ise bunun hem hukuka aykırı olacağı hem de nepotizm içermesi sebebiyle kamu vicdanını rahatsız edeceği aşikardır.

*Bizim için bürokraside ve atamalarda önemli olan husus; kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkesine uygun olarak ehliyet ve liyakat sahibi kişilerin yönetici pozisyonlarına atamalarının gerçekleşmesidir.

TELEFONU KAPATTI

Kardeşini Siirt Belediyesi İmar ve Şehircilik İmar Müdürlüğü vekili olarak atanmasıyla ilgili kendisine ulaştığımız AKP Siirt İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ekinci, telefonu yüzümüze kapattı. Daha sonraki aramalarımızda ise telefonlarımıza cevap vermedi.

İlginizi Çekebilir AKP'de 'anket' krizi: Yöneticiler karşı karşıya geldi