Kaza değil facia! Kadın sürücü corona, TIR sürücüsü alkollü çıktı

Edirne'de üç aracın karıştığı kazada otomobil sürücüsü kadın Covid-19 hastası çıktı, TIR sürücüsünün ise 176 promil alkollü olduğu belirlendi. Covid-19 hastası kadın hastaneye sevk edilirken, alkollü TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Edirne’nin Atatürk Bulvarı’nda, Ahtohn Panayotov isimli yabancı sürücünün yönetimindeki CB 1872 BA Bulgaristan plakalı TIR ile, Elvin Karakoç idaresindeki 22 EC 435 otomobil ve Gamze K. idaresindeki 22 AAK 837 plakalı araç çarpıştı.

Üç aracın karıştığı trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücülerinden Elvin Karakoç hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ COVID BİRİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza yerine gelen polis ekipleri TIR sürücüsüne ve diğer otomobil sürücüsü Gamze K.’ye alkol kontrolü yapmak istedi. Yapılan kontrolde TIR sürücüsünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil sürücüsü Gamze K. ise alkol metreye üflemek istemedi. Yapılan araştırmada Gamze K.’nın Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Alkollü TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, Covid-19 hastası Gamze K.’de hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. İHA

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