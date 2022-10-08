Kazada yaralanan turistin köpeği Emine hemşireye emanet

Denizli’de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Çekyalı turist çiftin köpeğine, kazaya müdahale eden sağlık ekibinde görevli hemşire Emine Kaplan sahip çıktı.

Selami AYDIN

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Tatil için geldikleri Türkiye'de, İzmir'den Antalya'ya seyahat eden Çekyalı Olga Selbicka (73) ve Milan Selbicky (74) çiftinin kullandığı karavan 20 gün önce Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde trafik kazasına karıştı. Araç içinde sıkışan yaşlı çift bulundukları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada kazaya müdahale eden sağlık ekibinde görev alan Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli ambulans hemşiresi Emine Kaplan, karavan içinde terrier cinsi köpeği fark etti. Kazadan yaralanmadan kurtulan köpeği kırılan ön camdan dışarı çıkararak kurtaran Emine hemşire, daha sonra onu veterinere teslim etti. Kontrolleri yapılan köpek belediyeye ait hayvan barınağına teslim edildi.

ÜZÜLDÜ, YANINA ALDI

Köpeğin barınakta olmasına üzülen Emine hemşire, Çekyalı çifti hastanede ziyaret ederek köpeği barınaktan almak için izin istedi. Ringo isimli köpekle yakından ilgilenen Emine Kaplan, köpekle anlaşabilmek için Çekçe basit komutlar öğrendi.

Köpeğin sahiplerinin hastanede hala hastanede tedavi gördüğünü belirten Kaplan, Ringo’nun bakımını üstlendiği süreci şöyle anlattı: “Kaza anonsu geldi. Olay yerine gittik. Karavan bir TIR'a çarpmıştı. Araçta sıkışan çifti çıkarmak iki saat sürdü. O sırada köpek yaralıların başından ayrılmadı. Daha sonra dışarı çıkmaya çalıştı. Köpeği oradan alarak belediyeyi aradım, onlar da köpeği barınağa götürdü. Daha sonra köpeği barınaktan aldım ve kendim bakmaya başladım. Çok iyi anlaşıyoruz. Kaza yapan çift iki ay kadar tedavi görecek. Köpeği de giderken götürecekler. İlk başta köpekle anlaşmak zor oldu. Çekçe kelimeler öğrendim. Şimdi iyi anlaşıyoruz. Komutlarla anlaşıyoruz. Ortak bir dil bulduk diyebilirim.”

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