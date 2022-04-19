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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu" dedi.

Yayınlanma: 18:04 - 19 Nisan 2022 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 35 bin TL tazminat ödeyeceğini söyledi.

Hüseyin Aydın, “Kılıçdaroğlu, ‘ben haklı çıktım’ deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu” dedi. (DHA)

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