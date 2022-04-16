Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken mesaj…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli’de yeni üye katılım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, “Bizim de kusurlarımız oldu. Ama yeni bir sürecin başladığını hepiniz bilin lütfen. Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var” dedi.

Fırat FISTIK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli'deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine katıldı.

Törende Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

CHP’ye yeni katılan 400 kişiyi temsilen 20 kişiye parti rozetleri takıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Özgür Erdem, “İstanbul'da kazandık, Türkiye'de de kazanacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Yeni yol arkadaşlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sultanbeyli, iktidarın kendisinin kalesi olarak gördüğü ilçelerden birisi. 31 Mart öncesinde üzülerek gördüğüm bir durum, oy verilmesine rağmen hizmet alınmayan, vatandaşın kendisini yoksul değil yoksun gördüğünü bir yer olarak hissettim. Gücümüze güç kattığınız için yeni katılan arkadaşlarımıza, özellikle kadınları görüyorum, çok teşekkür ediyorum. Birlikte hep beraber Türkiye'ye nefes aldıracağız” diye konuştu.

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ SIKI BİR TAKIMDIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

*Bugün benim için de özel bir an. Genel başkanım biz seçimin iptal olduğunu iftar sofrasında, Sultanbeyli'de öğrendik.

*Sultanbeyli'den sizinle telefon konuşması yapıp aynı inançla yola çıkacağımızı ilk kez insanlara duyurduk.

*Demokrasi adına bu güzel ilçeden yola çıkışımız, kazanımımızın kaynağı Sultanbeyli'deki hemşehrilerimiz olmuştu.

*İstanbul'da hangi partiye oy verip vermediğiyle ilgilenmeksizin ihtiyaca dönük sorumluluğumuzu yerine getirme güdüsüyle hareket ediyoruz.

*Genel başkanımızın, hayata dair ihtiyaçları yüksek olan insanlara gideceksiniz tarafı vardır. Bizdeki tek ayrımcılık orada.

*Sultanbeyli belki de İstanbul'da en fazla sıkıntı duyan ilçelerimizden birisi. Biz kararlı biçimde, hiç başlanmamış olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyoruz.

*İstanbul'da iş üretmenin çok önemli olduğunun farkındayız. İstanbul'da bir sıkıntı yaşanıyorsa yanlış yatırımların da etkisi olduğunu biliyoruz.

*11 büyükşehir belediye başkanımız sıkı bir takımdır, futbol takımını da andırır. Bu ekip gol yemez, sıkı gol atar. Başarılı olmaya söz vermiştik, sözümüzün arkasında sonuna kadar duracağız.

*Sözümüz sadece CHP'ye dair değildi, aynı zamanda ittifakımız var. Onunla da yetinmedik İstanbul ittifakı diye bir ruhla yola çıkmıştık.

*Bizim sözümüz bütün İstanbullularadır. Genel başkanımız ‘Bu İstanbulluların başarısıdır' demişti.

*Ben yok biz var, İstanbul halkıyla başarılı olacağız. Partimize yeni katılan arkadaşlarımız var.

*CHP iyi bir yuvadır, göreceksiniz ki size karşı her partilimiz, eski partisinden biraz daha özenli davranacak. Aramıza hoşgeldiniz.

AKP'DEN HİZMET GÖRMEDİĞİM İÇİN CHP'YE GEÇİYORUM

CHP'ye yeni üye olan isimler şöyle konuştu:

Ayşe Arayan: Ben AKP'deydim, oradan bir hizmet görmediğim için CHP'ye geçiyorum.

Avukat Ceylan Mercan: Genç bir hukukçu olarak CHP'nin en büyük mücadelelerinden birinin hukukun üstünlüğünü sağlamak olduğunun bilincindeyim. Adalet yürüyüşümüzü zaferle taçlandıracağız. Daha önce hiçbir partiye üye olmamış biri olarak CHP'ye üye oluyorum. Bu kara düzene sandıkta son vereceğiz.

Üniversite öğrencisi Ayşenur Ulus: Üniversitede başörtü yasağının kaldırılmasındaki demokratik bakışınıza üniversiteliler adına çok teşekkür ediyorum.

YENİ SÜRECİN BAŞLADIĞINI HEPİNİZ BİLİN

Törenin son konuşmasını ise CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptı:

*Partimize yeni gelen arkadaşlarımız da konuştular. Sultanbeyli'yi biliyorum, 12 yılım İstanbul'da geçti. 3 evladımın hepsi İstanbul doğumlu.

*Yabancısı değilim. Sultanbeyli'nin CHP için zor bir ilçe olduğunun da farkındayım. Buraya çok geldim, vatandaşlarla konuştum. Aramızda bir duvar vardı, o duvarın yıkılması lazımdı.

*Bizim de kusurumuz var. Yeteri kadar çalışmadık, onların dertleriyle yeteri kadar dertlenmedik, onların çayını, kahvesini içmedik.

*Ankara'dan bize oy verin dedik. Vatandaş da haklı olarak beni dinledin mi dedi. şundan emin olmasını isterim, yeni bir sürecin başladığını hepiniz bilin lütfen.

*Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Birbirimize bağırmaya ihtiyacımız yok. Helalleşmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var.

*Bir arada olmaya ihtiyacımız var. Yanlışlar var mı var ama onları bir tarafa bırakalım. Memleketin çok sorunu var, her evde bir işsiz var. Her evde dert var demektir.

*Üniversiteyi bitirip işsizse o evde dert eksik olmaz. Bir arkadaşım konuşurken dedi ki, kalelerden söz etti.

*Sultanbeyli AKP'nin kalesi diye deyimden söz etti. Bizim felsefemiz, CHP'nin felsefesi, eğer bir yeri kale olarak tanımlayacaksak her fabrika bir kaledir.

*Her fabrika bir kale olmalı ki güzel insanlar çalışabilsin. Her kurulan bir fabrikaya Cumhuriyeti kuranlar da kale olarak bakmışlardır.

*Alınteriyle insanlar çalışmıştır. Her evde huzurun, bereketin olduğu bir Türkiye inşa etmek zorundayız.

BAŞÖRTÜSÜ BİR DÖNEM SORUNDU, ONU DA İNŞALLAH TARİHE GÖMDÜK

*Çok ayrıştığımızı biliyorum. Etnik kimlik, inançlar, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıldı. Bunlar milleti ayrıştırdı. Herkesin kimliği benim başımın üstüne.

*Aynı havayı mı teneffüs ediyoruz, aynı bayrağın altında mıyız hiçbir mesele yok.

*Hiç kimse anne babasını seçme özgürlüğüne sahip değil ama hepimiz ecdadımızla gurur duyarız.

*Herkesin inancı başımın üstüne, herkesin inancına saygı gösteririm. Allah ile kul arasına girme hakkımız yok.

*Benim onun inancını sorgulama hakkım da yok, saygı duymam gerekir ve saygı duyacağım. Kişilerin yaşam tarzında da kusurumuz var. Başörtüsü bir dönem en büyük sorundu.

*Sanane kardeşim. O evde ekmek var mı, önce onu çözeceksin. Evde huzur olacak, bereket olacak.

* Onu da inşallah tarihe gömdük. Dolayısıyla Sultanbeyli ile kucaklaşmamız lazım. Eski yaraları sarmamız lazım. Varsa haksızlıkları gidermemiz lazım.

*Hizmeti hiçbir ayrım yapmadan götürüyoruz. Belediye başkanlarıma dedim ki, vatandaşlar arasında oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan hizmet götüreceksiniz.

*Ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. O mahalleler yeteri kadar hizmet alamadılar.

*Bize oy vermedi, hiç önemli değil. Seçimler sırasında çok şeyler söylendi, CHP gelirse sosyal yardımlar kesilecek.

*Hayat şunu gösterdi, sosyal yardımlar bırakın kesilmeyi arttı bile. Asgari ücret 4250 TL, CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira.

*Sadece İstanbul vermiyor, tüm belediyeler veriyor. En azından varsa eksiklik, o giderilmiş olur. Bunların hepsini yapıyoruz.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI GETİRECEĞİZ

*Bir şey daha yapacağız, iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak.

*Bunun kanunu çıkacak. Türkiye 1971 yılında bunu çıkarmayı taahhüt etmiş ama bugüne kadar çıkmamış, çıkarmıyorlar.

*Sen bana oy vereceksin demişler. Biz yardımı böyle yapmıyoruz. Sağ elin verdiğini, sol el görmeyecek.

*Beyler yardım yapıyorlar televizyon kanallarını çağırıyorlar yardım ettiklerini söylüyorlar.

*Ekrem başkan söz vermişti, süt vereceğiz diye. Geldi belediye başkanı oldu ve bunu dağıtmaya başladı. Bir süre sonra eleştiri geldi, hani sen süt dağıtacaksın diye.

*Oysa aylardır dağıtıyordu ama onlarınki gibi değil. Felsefemiz bu. Bu inanca kültüre, felsefeye inandıktan sonra yolumuza devam edeceğiz.

*Aramıza kardeşlerimiz geliyor, çok güzel bir tablo göreceksiniz. İnsanların sorunlarıyla ilgilenildiğini göreceksiniz. Bize oy versin vermesin, sıkıntıyı gidermek için çaba harcarız, sorunları çözmek isteriz.

GENÇLER, SEÇİMİN KADERİNİ SİZLER BELİRLEYECEKSİNİZ

* Sevgili gençler, önümüzdeki seçimin kaderini sizler belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak, siz adalet mi, demokrasi mi istiyorsunuz o zaman oyunuzu CHP'ye vereceksiniz. Her gencimizin bu ülkenin büyümesinde katkısı vardır.

*Onlar özgürlük istiyorlar, tweet attıkları zaman başım belaya girer mi diye korkuya kapılmak istemiyorlar.

*Beni özgürce eleştirebilmeniz için, başıma bir şey gelmeyecektir güvencesine sahip olacağınız için oyunuzu CHP'ye vereceksiniz, rahatça eleştirebileceksiniz.

*Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Gençler iş bulup çalışıyorsa tüm akrabaları mutlu olur.

*Biliyorum bunların hiçbiri vaat değil, sizin hakkınız. Bu hakkı size teslim edecek kuruma siyaset kurumu diyoruz. Her şeye vergi ödüyorsunuz.

*Bu verginin size huzur olarak dönmesi lazım, bereket olarak dönmesi lazım, geçim olarak dönmesi lazım.

*Eğer dönmüyorsa ve sadece bir avuç kişiye gidiyorsa, milyarlarca dolarlar, eurolar gidiyorsa bu kardeşiniz gereğini yapacak.

*Milyar dolarları İngiltere'ye götürenlerden, onları Türkiye'ye getirecek. Fakir, fukaranın hakkını savunacağız.

*Sultanbeyli'deyim, güzel bir yerdeyim. Daha fazla gelmek isterim. Daha fazla sofranıza oturmak isterim, birebir konuşmak isterim, dertlerinizi dinlemek isterim.

HORTUMLARIN TAMAMINI KESECEĞİM

*Biz kin tutmayız, öfkeyi kendi ruhumuza enjekte etmeyiz. Kardeşlik, dostluk üzerine, sevgi üzerine her şeyi inşa etmek isteriz.

*Siyaset size doğruları söylemek zorundadır. Verdiğiniz verginin hesabını siyaset kurumu size vermiyorsa paralar birilerine gidiyor demektir.

*O hortumların tamamını keseceğim, bu halka vereceğim hiç endişe etmeyin. Benim umudum gençler, sizlersiniz.

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