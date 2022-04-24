Kıbrıs Vadisi kurtuldu

Ankara’daki doğa harikası Kıbrıs Vadisi kurtuldu. 11. İdare Mahkemesi, Çevre Bakanlığı'nın, doğal sit alanının nitelikli doğal koruma alanı olarak değiştirilmesi kararını iptal etti.

Yavuz ALATAN

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucu statü değişikliği nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Vadisi için mahkeme karar verdi. 11. İdare Mahkemesi, Çevre Bakanlığı’nın, doğal sit alanının nitelikli doğal koruma alanı olarak değiştirilmesi kararını iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Tezcan Karakuş Candan, “Yargı, Kıbrıs Vadisi'nin statü değişikliği ile yok edilmesine izin vermedi. Bilirkişi raporu Kıbrıs Vadisi'nin zarar göreceğini ortaya koymuştu, şimdi de dava konusu işlem iptal edildi. Vadinin yakın çevresinde verilmiş olan taş ocakları ruhsatları da iptal edilmeli” dedi.

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