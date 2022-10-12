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Kılıçdaroğlu, ABD’de üniversite öğrencileriyle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.

Yayınlanma: 07:23 - 12 Ekim 2022 Güncellenme:
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle “Türkiye Seçimleri” üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.

Çıkışta, gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil” yanıtını verdi.

“Toplantının güzel geçtiğini” belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır, hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular.” şeklinde cevapladı.(AA)

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