Kılıçdaroğlu, ABD’de ünlü yatırımcı Shulman ile görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Girişimci Joel Shulman, dünyanın önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun akademisyenlerle görüşmeleri devam ediyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) gerçekleştirdiği ziyaret ve Türk bilim insanlarıyla görüşmelerinin ardından Kılıçdaroğlu, ünlü akademisyen ve yatırımcı Joel Shulman ile görüştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde siyasi görüşmeleri reddettiğini açıklayarak, “Dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim” demişti.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI, KASIM AYINA İŞARET ETTİ

Ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Girişimci Joel Shulman, dünyanın önde gelen iş insanı ve yatırımcılarından. Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzu kurgularken, istihdam yaratacak güçlü yatırımcıları, temiz sermayeyi, üretken zihinleri ülkemize nasıl çekeceğimizi Kasım ayında detaylı biçimde anlatacağım” dedi.

Dün akşam Halk TV canlı yayınına ABD’den katılarak açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu çalışmalar bitince tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı, hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak” ifadelerini kullanmıştı.

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