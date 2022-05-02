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Kılıçdaroğlu ailesinden bayram mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aile bireyleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz" dedi.

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Kılıçdaroğlu ailesinden bayram mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aile bireyleriyle çekilen öz çekim fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz” ifadesini kullandı.

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