Kılıçdaroğlu, Akşener’in teklifine yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından evinin önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Faturayı ben ödeyeyim" teklifine, Kılıçdaroğlu "Meral hanımla konuştum, asıl sıkıntıyı Selvi hanım çekecek, önemli değil, önemli olan elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramı, 84 milyona duyurmak" cevabını verdi.

Başak KAYA

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Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmelerin ardından akşam saatlerinde evinde karanlıkta eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında “Büyük bir toplumsal sarsıntının ortasındayız. Fırtınanın tam gözündeyiz” dedi.

“Eşimle birlikte 1 hafta karanlıkta kalacağız” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, daha sonra evinin önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKŞENER’İN ‘FATURAYI ÖDEYEYİM’ TEKLİFİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Faturayı ben ödeyeyim” teklifine, Kılıçdaroğlu “Meral hanımla konuştum, asıl sıkıntıyı Selvi hanım çekecek, önemli değil, önemli olan elektriksiz kalan evlerde yaşanan dramı, 84 milyona duyurmak” cevabını verdi. CHP lideri, şunları söyledi:

* İTTİFAKLA ÇÖZECEĞİZ: Asıl önemli olan bu ülkede huzur içinde yaşanması. Kimsenin elektriği, doğalgazı kesilmesin. Ülkemizde ciddi sorunlar var. Millet İttifakı olarak beraber çözeceğiz. Ekonomi politikamızla, sosyal politikamızla, demokrasi anlayışımızla, halkı kucaklamakla, halkın sorunlarına kilitlenmekle, sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmekle bütün dünyaya örnek olacağız.

* AİLELERE GİDECEĞİM: Sayın Genel Başkanlar aradılar konuştum, sağ olsunlar. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu. Bunu yaptık. Elektriği kesilen bazı aileleri de ayrıca ziyaret edeceğim. Acıyı yaşamak lazım. Ben elektrik parasını ödeyebilirim, gelirim zaten fazlasıyla yetiyor. Ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram. Asıl sorun o. 4 milyon abone demek her evde iki üç kişi olsa 10-12 milyon insan elektriksiz. Vurgunu kim vurdu, beşli çete… Beşli çete en insafsız şekilde insanların boğazına yapışacak, parayı zorla alacak. Aslında elektrik zamları tam yansımadı. Şimdi bu rakamları açıklamıyorlar.

* KAMULAŞTIRILMALI: Kamucu bir anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Biz elektrik faturasını öderken yapacağı yatırımın bedelini, kârlarını, gelecekte yapacakları yatırımları, kayıp kaçak bedelini ödüyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri sözleşmelerine göre yapacaklarını taahhüt ettikleri yatırımları yaptılar mı? Yapsalardı, Isparta elektriksiz kalmazdı günlerce. Sözleşmeler niye açıklanmıyor?

* ÜLKE YÖNETİLMİYOR: Türkiye yönetilmiyor. Yönetme gücü olan bir iktidar geleceği planlar. Yarın sabah ne olacağını bırakın hükümeti, sanayici de işadamı da esnaf da vatandaş da bilmiyor. Sağlıklı işleyen bir demokraside iktidarlar bir gelecek planı yapar. Yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Halk daha ağır faturalarla karşılaşmasın diye sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz.

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