Kılıçdaroğlu: Bak buraya da yazıyorum! 5’li çete, tahsildar… Haydi buyurun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmadan bir kesit paylaşarak, "Hakim karar çıkarmış, benim ne söyleyeceğimi o belirleyecekmiş. Bak buraya da yazıyorum. 5’li çete. Tahsildar. Haydi buyurun!" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından partisinin TBMM'deki grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı 1 milyon liralık tazminat davası ile ilgili bölümü paylaştı.

“HAYDİ BUYURUN!”

“Hakim karar çıkarmış, benim ne söyleyeceğimi o belirleyecekmiş. Bak buraya da yazıyorum. 5'li çete. Tahsildar. Haydi buyurun!” notuyla paylaştığı video kesitinde Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Ben ihtiyatlı konuşacakmışım. 5’li çete demeyecekmişim. Sarayın mahkemesi böyle karar vermiş.

* O hakime açık ve net söylüyorum. Ben 5’li çete diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın? Ben vatandaşın hakkını, hukukunu savunacağım, sen 5’li çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, ‘sen de 5’li çetenin yandaşısın’ diyeceğim. Bal gibi 5’li çete.

“BİR DAHA DAVA AÇMAZSAN NAMERTSİN”

* 18 yılda bu 5 şirkete 203 milyar liralık ihale verildi ya. 203 milyar lirayı alan her halde bunun bedelini ödeyecektir. Yüzde 10’u ne yapar? 20 milyar lira yapar. Yüzde 10’a çalışmaz, daha yükseğe çalışır. Ben de biliyorum. Her şeylerini finanse ediyorlar.

* Ben bunlara 5’li çete dediğim için de beyefendi üzülmüş, incinmiş, gücenmiş. Evet, sen 5’li çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha aç dava. Bir daha dava açmazsan namertsin.

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