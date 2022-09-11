Kılıçdaroğlu: Bu devleti soyan 5’li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan 5'li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum’... Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da ‘Önce Türkiye Buluşması’na katıldı.

“GELDİĞİMİZ NOKTA BENİ KAYGILANDIRIYOR”

Etkinlikte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Hepimizin kaygısı aynı. Önce Türkiye… Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz ama bugün geldiğimiz nokta beni kaygılandırıyor” dedi.

“Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız” diyen Kılıçdaroğlu, “Her türlü eleştiri olabilir, beğenmeyebilirler başımın üstüne. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

“O yoksul cumhuriyet, hiçbir zaman dilencilik yapmadı. Birisinin kapısının önüne giderek ‘bana para verin' demedi” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan bir siyasal irade her zaman zaaflarla doludur. Ekonomik açıdan birilerine bağımlı hale gelirseniz emperyal güçlerin oyuncağı olabilirsiniz” dedi.

“TAMAMININ BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM”

Etkinliğe katılanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum'… Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız! Kardeşim yeter artık. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz hâlâ soymaya devam ediyorsunuz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Sizden istediğim şu. Mücadeleyi beraber yapmak zorundayız. Bu bir kitlenin mücadelesi olacak. Bu ülkenin gençleri, inanıyorum ki 21. yüzyılda dünya siyaset tarihine çok güzel bir miras bırakacaktır” diye ekledi.

İLK KEZ OY KULLANACAK GENÇLERE SESLENDİ

İlk kez oy kullanacak yaklaşık 7,5 milyon gence seslenen Kılıçdaroğlu, “Ülkeleri, bayrakları için oy kullansınlar. Kullanacağınız her oy Türkiye'nin geleceği için altın değerinde. Biz nasıl milli kurtuluş savaşını verdiysek, şimdi bir demokrasi mücadelesi vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

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