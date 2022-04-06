Kılıçdaroğlu: Bu kurumları tamamen yok ettiler

İşçilerle iftarda bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu devleti kuranlar çok sağlam temeller üzerine inşa etmişler. Çiftçiye ‘Buğdayı üret’ demişler. ‘Sen üret, tüccar düşük fiyata alırsa Toprak Mahsulleri olarak ben alırım’ demişler. Fındık için FİSKOBİRLİK’i kurmuşlar. Bu kurumları tamamen yok ettiler. Sıkıntı orada başlıyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu iftar sofrasında işçilerle sohbet ederken, işçiler de Kılıçdaroğlu'na dert yandı.

İŞÇİLER HAYAT PAHALILIĞINDAN YAKINDI

Bir işçi, “Emeğimizin karşılığını alırsak bu iş kolay ama alamazsak zor” diye yakındı.

Bir başka işçi ise, “Bir asgari ücretli markete girse, 400-500 liradan aşağı çıkamıyor. İstediği şeyleri çoluğuna çocuğuna götüremiyor” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU: BU KURUMLARI TAMAMEN YOK ETTİLER

Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

“Bir devleti sağlıklı yönetebilmek için önce planlama yapmanız lazım. Gelirin, giderin nedir, hangi yatırımı yapacaksın, istihdam nasıl yaratacaksın, bir planlama yapmanız lazım. Siz de planlama yapıyorsunuz. Devlet yıllık olmanın dışında 10 yıllık, 15 yıllık planlama yapar. Bu planları revize ederler. Bizim de böyle bir kurumumuz vardı. Adı Devlet Planlama Teşkilatı. Kapattılar.”

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu, işçilerle birlikte iftar yaptı. “Çözülmeyecek hiçbir sorun yok” mesajı veren Kılıçdaroğlu, yemeğin ardından konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu devleti kuranlar çok sağlam temeller üzerine inşa etmişler. Çiftçiye ‘Buğdayı üret' demişler. ‘Sen üret, tüccar düşük fiyata alırsa Toprak Mahsulleri olarak ben alırım' demişler. Fındık için FİSKOBİRLİK'i kurmuşlar. Bu kurumları tamamen yok ettiler. Sıkıntı orada başlıyor.”

“EKONOMİ ÇIĞRINDAN ÇIKTI”

Kılıçdaroğlu ile iftar sofrasında sohbet eden işçi, “Bir ev kirası olmuş 1,5-2 bin lira. Faturalar da 400 liradan aşağıya gelmiyor” diye yakındı.

Kılıçdaroğlu ise ülkenin ekonomisine değinerek, “Merkez Bankası'na para bastırıyorlar. Para basılacak ama bir karşılık yok. O yüzden fiyatlar yüksek. Dolayısıyla ekonomi çığırından çıkmış vaziyette” dedi.

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