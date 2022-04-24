Kılıçdaroğlu: Bu milletin karakteri değişimden yanadır, değişimi gerçekleştireceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Mamak'ta elektriği kesilen bir aileyi ziyaret edip açıklamalarda bulundu. "Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var." diyen Kılıçdaroğlu, "Daha güzel bir Türkiye'yi onlar için inşa etmek istiyoruz.. Bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi milletin karakteridir. Değişimi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Elektriğe yapılan yüksek zamları protesto ederek, elektrik borcunu ödemeyen ve elektriği kesilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen ailelere ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Ankara Mamak’ta borcunu ödeyemediği için elektriği kesilen bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı.

“TÜRKİYE DERİN BİR TRAJEDİYLE KARŞI KARŞIYA”

Kılıçdaroğlu, “Elektriği uzun süredir kesilen bir ailedeydik. Aileyi dinledim. Yaşanan trajedi onların kaderi değildi. Eğer Türkiye’de bir aile elektrik borcunu ödeyemiyorsa bir sorun var demektir. Kimse keyfinden ‘elektrik borcunu ben ödemiyorum’ demez. Ya yiyecek, ya da elektrik borcunu ödeyecek. Geliri bu kadar sınırlı. Yemeğini yediği zaman elektrik borcunu ödeyemiyor. Dolayısıyla Türkiye böyle derin bir trajediyle karşı karşıya.” dedi.

“DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu,

“Dünyanın değişmesi lazım, Türkiye’nin de değişmesi lazım. Bir değişime ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Her evde huzura ihtiyacımız var. Bizim evlatlarımıza, gençlerimize borcumuz var.

Daha güzel bir Türkiye’yi onlar için inşa etmek istiyoruz. Onlara karşı sorumluluğu bütün siyasetçilerin yerine getirmesi lazım. Böyle bir sorumluluktan hiç bir siyasetçi kaçınamaz. Bu milletin karakteri değişimden yanadır. Değişimin garantisi milletin karakteridir. Değişimi gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

5’Lİ ÇETE VURGUSU

“Bu millet zulme karşı kulaklarını tıkamaz.” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ”

Zulme karşı kulaklarını tıkamadığı için de biz birbirimize emanetiz. Her bir vatandaş, diğer vatandaşa emanettir. Eğer birimiz bir zorlukla karşılaşıyorsak, hiç birimiz rahat değiliz. Eğer bir kişimiz, karanlıkta kalıyorsa hiç birimiz aydınlıkta değiliz.

Olaylara bu çerçevede bakmak lazım. Eğer siz, elektriği kesip insanları karanlığa mahkum ediyorsanız, 5’li çeteye dünyanın milyarlarını aktarıp, elektriği kesiyorsanız o zaman bir sorunumuz var demektir.

Devlet 5’li çetelere kaynak aktarmak, milyarları aktarmak için değil, vatandaşın elektriği kesilmesin diye, vatandaşın evinde rahat oturması, yatması, kalkması, gülmesi için vardır sosyal devlet.

Eğer sosyal devlet 5’li çetelere kaynak aktarıyorsa bir sorunumuz var demektir. 5’li çetelere kaynak aktarmak için değil, vatandaşın elektriğini güvence altına almak için sosyal devletin olması lazım.”

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