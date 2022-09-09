Kılıçdaroğlu: Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz

"Yasama, yürütme yargı yok, demokrasi askıda" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de çetelerin kol gezdiği bir sürecin yaşandığını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Parti Meclisi toplantısında konuştu:

– Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir siyasal partinin 99. yılını kutlaması hem bizim tarihimiz açısından hem Cumhuriyet tarihi açısından hem dünya siyaset tarihi açısından son derece önemli bir gelişme.

DEVLET BİR KİŞİNİN İDARESİNE TESLİM EDİLEMEZ

– Cumhuriyet Halk Partili olmak sıradan bir olay değildir. CHP’li olmak demek vatanseverliktir, demokrasiyi koşulsuz savunmaktır, kadın erkek eşitliğini savunmaktır.

– Hangi koşullarda Cumhuriyet kuruldu? Çanakkale’yi hepiniz bilirsiniz. Her gittiğimiz yerde Çanakkale’yi anlatırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Çanakkale’yi yedi düvele karşı geçilmez kıldılar. Yedi düvele karşı mücadele edip, Çanakkale’yi geçilmez kılanlar orada yatarken, bir devlet bir kişinin iradesine teslim edilemez.

BU ÜLKEYE KURANLARA BORCUMUZ VAR

– Bugün geldiğimiz noktada yasama, yürütme yargı yok, demokrasi askıda… Çetelerin kol gezdiği bir süreci yaşıyoruz. Her birimizin bu ülkeye karşı sorumluluğu var.

– Bu ülkeyi kuranlara borcumuz var. 99 yıldır bu partide görev alan herkes bu mücadelenin bir parçası oldu, bundan sonraki gelecek kuşaklar da bu mücadelenin bir parçası olacaklar.

– 21. yüzyılın Türkiye’sinde ekonomik bağımsızlığımız tehlikededir. Düne kadar küfrettikleri adamın ayağına gidiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin birilerine el açmasını kabul etmiyoruz.

BASKILARA KATLANAMIYOR

– “Bu can bu bedende kaldığı sürede papazı alamazsın” dedi. Tıpış tıpış verdiler. Ne demek bu? Baskılara katlanamıyor demektir. Çünkü açığı var demektir. Devleti yöneten bir kişiyi başka bir güç “Bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarım” dediği anda, Milli Kurtuluş Savaşı’nı vermiş devletin başındaki kişinin “Araştırmazsanız namertsiniz ” demesi lazım.

– Okullarımızda bizim tarihimiz çocuklarımıza doğru öğretilmiyor. Verdiğimiz mücadelede doğru öğretilmiyor. Ekonomik bağımsızlığınızı sağlamazsanız Türkiye’yi büyütemezsiniz. Emperyal güçlerin talepleri doğrultusunda iş yaparsanız başınız belaya girer.

TARİH BİZİ YENİDEN GÖREVE DAVET EDİYOR

– Tarihin CHP’lilere yüklediği ciddi bir görev var. Bu görevi şu anda beraber yerine getireceğiz. Bizim yaşamımızda korku yoktur, olamaz. Her CHP’li cesur olmak zorundadır. Tarih bizi yeniden göreve davet ediyor.

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