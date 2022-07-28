Kılıçdaroğlu: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ağrı’da vatandaşlara seslendi. "Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim. Beraber kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye'yi düzelteceğiz” şeklinde konuştu.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubayazıt'ta düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması'nın ardından karayolu ile gittiği Ağrı’da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kendisini karşılamak için Cumhuriyet Caddesinde toplanan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın işsizliğin en yüksek il olduğunu belirtti.

Bir partilinin hediye ettiği Ağrıspor atkısını boynuna asarak halka seslenen Kılıçdaroğlu, “Ağrı'da İşsizlik var, yoksulluk var, geçinememe durumu var. Bütün bunları biliyorum. Size bir tek sözüm var. Oy verir iktidara taşırsanız, Ağrı’yı da göreceksiniz, Kars’ı da göreceksiniz, Iğdır’ı da göreceksiniz. Bu ülkeye, bu insanlara bir sözüm var. Biz barışacağız, biz kucaklaşacağız, biz helalleşeceğiz, biz kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız” dedi.

“ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ”

Her cümlesi Ağrılılar tarafından coşkuyla alkışlanan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde mutlaka adaleti sağlayacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

* “Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz haktan, hukuktan yanadır, adaletten yanadır. Adaleti sağlayacağız. Devletin dini adaletse, adaleti sağlamak için hepimiz çalışmak zorundayız. Eğer siyaset yapıyorsanız önce adalet, önce hak, önce hukuk diyeceksiniz. Kimsenin kul hakkını yemeyeceksiniz.

* Gencecik pırlanta gibi evlatlarımız hapse atılırken, uyuşturucu baronları dışarıda kol kanat gerilerek geziyorlar. Hiç endişe etmeyin o uyuşturucu baronlarının da o beşli çetelerin de hesabını soracağım. Bu millet için, halkımız için, sizin için çalışıp, sizin için mücadele edeceğim. Benim tek görevim de budur. Başka görevim yok.

* Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek, ortası yoktur. Ayrıca KHK’lıları biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Adaleti sağlayamazsanız birilerini haksız yere mahkûm etmiş olursunuz. Biz adaleti sağlayacağız. Bunu derken hukuk içinde, vicdan içinde, ahlak içinde adalet içinde sağlamak zorundayız.

* Hakim, hukukun üstünlüğüne, vicdani kanaatine göre karar verecek. Hakim saraydan gelen telefona göre karar vermeyecek. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi tamamı kucaklaşacak göreceksiniz.”

“SARAYLARDA OTURMA MERAKIM YOK, SİZLER GİBİ MÜTEVAZİ YAŞAMAK İSTERİM”

“Ben sizlerin, halkın bir parçasıyım“ diyen Kılıçdaroğlu, “Benim saraylarda oturma merakım yoktur. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Ben sizler gibi mütevazi yaşamak isterim. Sizlerin, halkın bir parçasıyım. Saraylarda da oturmayacağız. Bunun da sözünü veriyorum, Ağrı’dan sözünü veriyorum” diye konuştu.

“DEMOKRATİK YOLLARLA BEYEFENDİYİ EMEKLİ EDECEĞİM”

Vatandaşlara, “Elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın” çağrısını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* “Erzurum’dan başlayıp İran sınırına kadar olan bölgeyi tarım bölgesi ilan edeceğiz. Üretici bölgesi, hayvancılık bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölgenin yönetimi sadece Türkiye’yi değil Ortadoğu ve Kafkasya’yı da besleyecek. Hiçbir çiftçinin zarar etmeyeceği bir modeli hayata geçireceğiz.

* Her çiftçi üretecek ama hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Ağrı’da şeker fabrikası var, biliyorum. Erciş’te şeker fabrikası var, biliyorum. Her bir fabrika bir kaledir, bunu biliyorum. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler, 34 yıl sonra Türkiye şeker ithal etti. Bunu da biliyorum.

* Tek bir yolumuz var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim. Allah’ın izni ve sizin takdirinizle. Unutmayın benim dayanağım ve en büyük gücüm sizlersiniz.

* Beraber kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye’yi düzelteceğiz. Türkiye üzerindeki karabulutları kaldıracağız. Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacağız.”

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