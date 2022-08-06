Kılıçdaroğlu Gezi tutuklularının aileleriyle buluştu, Vera’nın doğum gününü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularının aileleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın doğum gününü kutladı.

Fırat FISTIK

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Gezi davası tutuklularının aileleriyle buluştu. Buluşmanın amacı ise doğum günüydü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, aileler ile birlikte Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, Gezi tutuklusu Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

“Bugün Gezi rehini Tayfun Bey'in güzel kızı Vera'nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak… En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater'in ve sevgili Halide Özerden'in de doğum gününü kutluyorum.”

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