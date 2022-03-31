Kılıçdaroğlu: Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız

EXPO 2021 Hatay Açılış Töreni'nde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Engelleri aşma konusunda kararlı irademizi sergiliyoruz. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Can ÇAPAR

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‘Medeniyetler Bahçesi’ ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay organizasyonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programla başladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa programının ardından Hatay’a gelerek EXPO 2021 Hatay Açılış Töreni’ne katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın konuşmalarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına “Güzel bir atmosferde beraberiz. Bu güzel atmosferi yaratan büyükşehir belediye başkanımıza hepinizin karşısında teşekkür ederim” diyerek başladı.

“HATAY ÇOK FARKLI BİR KENT”

CHP lideri Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* Genelde şöyle söyleriz, ‘Medeniyetlerin beşiği Türkiye’ diye. Gerçekten de Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü. Ama medeniyetlerin beşiğini Anadolu’dan çıkarıp bir kente indirgediğinizde, bu kentin kaçınılmaz olarak Hatay olduğunu biliyoruz.

* Hatay gerçekten de uygarlıkların başkenti. Belki küçük bir coğrafya ama tarihi derinliklerine baktığınızda Hatay, çok farklı bir kent olarak karşımıza çıkıyor.

* İnançların zenginliği, kimliklerin zenginliği, kültürlerin zenginliği, yemeklerin zenginliği, öykülerin zenginliği var. Ne kadar zenginlik ararsanız Hatay’da.

“BU MÜCADELENİN ARKASINDA AZİM VE KARARLILIK VAR”

EXPO 2021’in Hatay’da gerçekleşmesi için Lütfü Savaş’ın çabasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu tek başına verilen bir mücadele ama bu mücadelenin arkasında bir azim ve kararlılık var” dedi.

EXPO alanında yaptığı incelemelere ilişkin Kılıçdaroğlu, “Bu güzel yapıyı gezdim. Büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı güzel katkılar var. Yemeğimizi yerken medeniyetler korosunu da dinledik. Hatay’ın o güzel şarkılarını bir kez daha dinleme imkanına kavuştum. Tarihi ve coğrafyasını da burada görme imkanı var. Bu mekan aslında kalıcı bir mekan. Hatay’a nefes aldıran bir mekan. Bu ortamı yaratan belediye başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

“ENGELLERİ AŞMASINI BİLDİK”

Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bir şeyi unutmamamanızı isterim. Kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil. Diğer belediye başkanlarımızın da aynı kararlılıkla, aynı azimle yol yürüdüklerini de bilmenizi isterim.

* Biz çıkarılan bütün engellerden şikayet değil, engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşmasını biliyoruz. Engelleri aşma konusunda kararlı irademizi sergiliyoruz. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız.

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