Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören Haluk Pekşen’i ziyaret etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güven Hastanesinde tedavi gören 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ailesi ile görüştü.
Pekşen'in sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu daha sonra Parti Meclisi Üyesi Hakkı Suha Okay’ın annesi Raife Okay için Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP liderine ziyaretlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.