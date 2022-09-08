Abone Ol

Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören Haluk Pekşen’i ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güven Hastanesinde tedavi gören 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ailesi ile görüştü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören Haluk Pekşen’i ziyaret etti

Pekşen'in sağlık durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu daha sonra Parti Meclisi Üyesi Hakkı Suha Okay’ın annesi Raife Okay için Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP liderine ziyaretlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster