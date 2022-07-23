Kılıçdaroğlu: İstanbul’u demokrat birinin yönetmesini hazmedemiyorsunuz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışmalarımızın engellenmeye çalışıldığının farkındayız. İstanbul gibi bir şehir sosyal demokrat olmayan bir başkan tarafından yönetilmediği için hazmedilemediğinin farkındayız" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası Açılış Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Bizim kültürümüzde ekmek, nimettir. Bunu her vatandaşın kolaylıkla satın alabilmesi gerekir. Bunu yapacağız. Her evde huzurun, bereketin, sevginin, saygının olduğu bir toplum yapacağız.

*Sevgiyle, hoşgörüyle, kinden, intikam duygusundan uzak bir şekilde yapacağız. Ayrıştık, kavga eden bir toplum olduk biliyoruz. Ama sayın başkanın dediği gibi umutluyuz. Ve bu umudu tüm ülkeye ekeceğiz.

*CHP’li belediyeler tarihte ilk neleri başardılar diye arkadaşımdan istedim, tablo çıkardı. İlk ekmek fabrikasını CHP’li belediye yapmış. Ekmeğin kutsiyetini demek ki ilk bilen CHP olmuş.

*Metrolar… İlk temeli atan, ilk mücadele eden kaynağı sağlayan CHP’li belediyeler. İlk tercihli yol sayın Kotil tarafından yapıldı.

*Sözen’in yoksullara yönelik başlattığı yardım çalışmalarını yıllar sonra İstanbul’un seçtiği genç başkan devam ettirdi.

*Ama biz yoksullara yapılan çalışmaları “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” düsturuyla yaptığımız için laf ettiler. Hani “süt dağıtacaktınız” dediler. Onlar diyor ki “İlla fakirleri dizeceksin, şovunu yapacaksın” Ondan anlamıyorlar.

“HER YERDE, HERKESE ADALET GETİRECEĞİZ”

*Efendim ülkede en önemli şey adalettir. Gazeteci içerdeyse, uyuşturucu baronları dışarıdaysa adalet yoktur.

*Her yerde, herkese, kurda, kuşa adaleti getireceğiz. Millet İttifakı olarak bu ülkeyi ayağa kaldıracağız, yeniden birlik olacağız.

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