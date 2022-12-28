Kılıçdaroğlu: Lanet olsun size de…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstinaf Mahkemesi’nin Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmışı müebbet cezasını onamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de" dedi.
İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerine yönelik, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.
“LANET OLSUN SİZE DE KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENE DE”
Karara CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera'yı babasına kavuşturacağız!” paylaşımında bulundu.